Vacanze di Natale a Esapolis: gli eventi per il periodo festivo

Aperti per le vacanze di Natale. Il Grande Museo Vivente degli Insetti della Provincia di Padova, di via dei Colli 28 sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18 dal 26 dicembre al 6 gennaio (31/12: chiusura alle 15; 01/01: chiuso) e ogni giorno ha riservato per i suoi visitatori delle attività imperdibili!

Due bellissimi Laboratori interattivi tutti i giorni. Per tutto il periodo delle vacanze di Natale, ogni giorno al costo di 1€ in più a persona a laboratorio potrete partecipare ai Laboratori Interattivi che si terranno sia al mattino che al pomeriggio.

Laboratorio del MicroMondo. Tutti i giorni di apertura delle vacanze di Natale alle ore 11 e alle ore 15.30 (tranne il 31/12 che è attivo solo il lab delle ore 11) potrete scoprire nel nostro nuovo laboratorio interattivo il fascino del mondo dell’invisibile, imparando ad usare i microscopi per indagare quello che non riusciamo a vedere ad occhio nudo, osservandolo anche proiettato su grandi schermi grazie a installazioni tecnologiche moderne.

Laboratori Tattili. Durante l’apertura straordinaria per le vacanze di Natale tutti i giorni alle ore 12 e alle ore 16.30 (il 31 dicembre è attivo solo il laboratorio delle ore 12, vista la chiusura anticipata del museo alle ore 15:00) si potranno “toccare con mano” gli incredibili animali ospitati a Esapolis con i Laboratori Tattili Insetti&co.: un’esperienza davvero unica! Cinema 4D. Ad arricchire la visita a Esapolis ci sono anche le proiezioni al cinema quadridimensionale con effetti speciali e filmati in HD e occhialini con tecnologia a polarizzazione attiva.

Informazioni

www.micromegamondo.com

info@butterflyarc.it

https://www.facebook.com/esapolis/

0498910189