Vacanze di Natale a Esapolis, laboratori interattivi e aperture straordinarie

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/133408987326860/

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Dal 24 dicembre al 7 gennaio il museo padovano organizza "Vacanze di Natale a Esapolis", con un calendario ricco di iniziative.

ORARI

Il grande museo vivente degli insetti sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18.

Il 24 e 31 dicembre chiusura alle 15; il 25 dicembre e 1° gennaio chiuso.

ATTIVITÀ

Per tutto il periodo delle vacanze di Natale, ogni giorno al costo di 1 euro in più a persona potrete partecipare ai laboratori interattivi, che si svolgono alle 12 e alle 15.30.

Laboratorio di filatura

il 27, 29 e 30 dicembre e il 2, 3 e 5 gennaio ci saranno i laboratori "Dal baco alla seta", dove vi insegneranno a filare i bozzoli e a costruirvi un braccialetto in pura seta.

Laboratori Tattili

il 24, 26, 28 e 31 dicembre (il 24 e il 31 dicembre è attivo solo il laboratorio delle ore 12, vista la chiusura anticipata del museo alle ore 15) e il 4, 6 e 7 gennaio si potranno toccare con mano gli incredibili animali di Esapolis.Insetti&co.

Nuovo Cinema 4D

grande novità per i visitatori di Esapolis: il nuovo cinema quadridimensionale con nuovi filmati ed effetti speciali in HD e nuovi occhialini con tecnologia a polarizzazione attiva, che anticipa il grande progetto Parassitopolis.

INFORMAZIONI

www.micromegamondo.com

info@butterflyarc.it

049.8910189