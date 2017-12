Tutte le iniziative del Natale al Piccolo Teatro

Sarà il cinema italiano, in varie forme, l'ingrediente magico delle proiezioni del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) nel periodo natalizio, a cui si aggiungono un fantastico balletto da Parigi e le immancabili proposte per le famiglie.

La banda di cervelloni incompresi capitanata da Edoardo Leo in “Smetto quando voglio - ad honorem” sarà protagonista a Natale ore 18.45, il 30 dicembre e il 3 gennaio alle 21.15; la commedia noir “Finché c'è Prosecco c'è speranza” con Giuseppe Battiston, ambientata nelle nostre terre e tra le nostre cantine, a Natale ore 21.15, S. Stefano ore 18.45 e Capodanno ore 21.15; il film tratto dal libro di Michele Serra per la regia di Francesca Archibugi “Gli sdraiati” con Claudio Bisio, sarà a S. Stefano ore 21.15 e a Capodanno ore 18.45. Non poteva mancare l'atteso e acclamato “The Place” di Paolo Genovese con un cast d'eccezione, quali Mastandrea, Giallini, Rohrwacher, Puccini, Papaleo, Silvio Muccino, il 27 ore 21.15, il 30 ore 18.45, il 2 gennaio ore 21.15.

Sarà invece “Il lago dei cigni” dall'Opèra di Parigi, il tradizionale balletto natalizio, con étoile e primi ballerini del teatro parigino, previsto sullo schermo cinematografico del Piccolo giovedì 28 alle 20.30.

Per le famiglie le auto da corsa del film “Cars 3” arrivano il giorno di S. Stefano alle 16.30; uno spettacolo per tutte le età, coprodotto da grandi realtà teatrali della nostra regione quali Pantakin, TamTeatro e Theama, “Bianco Natale” sarà programmato, in collaborazione con il Comune di Padova, venerdì 29 alle 20.30, ad ingresso gratuito;

Mentre l'esilarante film “Capitan Mutanda” allieterà il pomeriggio di Capodanno, per l'Epifania e il 7 gennaio i protagonista per i bambini sarà “Paddington 2” (sempre alle 16.30)

Biglietti cinema da 4 a 6 euro, balletto da 8 a 10 euro.

Tutta la programmazione, anche successiva al 3 gennaio (in fase di definizione), su www.piccolo-padova.it