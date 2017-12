Natale di solidarietà e inclusione con Fondazione I.R.P.E.A., tutte le iniziative

É un Natale di solidarietà e inclusione quello proposto da Fondazione I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione ed Assistenza, una delle realtà più attive nel dare soluzioni ai nuovi bisogni delle persone con disabilità e alle loro famiglie.

CASETTE DELLA SOLIDARIETÀ A PADOVA

Da giovedì 14 a martedì 19 dicembre l’associazione Amici dell’I.R.P.E.A. sarà presente nelle Casette della Solidarietà di via Roma, nel centro storico di Padova, all’interno della cornice di eventi natalizi organizzati dal Comune. Si potranno trovare tante simpatiche idee realizzate artigianalmente dagli ospiti dei centri diurni, ma soprattutto si potrà aderire all’iniziativa “Il buono che fa del bene”, i panettoni e pandori solidali firmati da Fondazione I.R.P.E.A. con Pasticceria Forin e Pasticceria Europa. A fronte di una donazione di 25 euro, la fondazione offre un prodotto dolciario artigianale di altissima qualità, preparato con i migliori ingredienti dalle due pasticcerie padovane e proposto in un’elegante confezione, impreziosita da un gadget natalizio creato appositamente dagli ospiti dei centri diurni per persone con disabilità.

CENA SOCIALE E OPEN DAY

Giovedì 21 dicembre nella sede di via Beato Pellegrino si terrà la cena sociale dell’associazione Amici dell’I.R.P.E.A.: la partecipazione è aperta a tutti previa prenotazione al numero 049.8727402 o via mail all’indirizzo info@amici-irpea.it, il ricavato finanzierà progetti di solidarietà sociale. In quest’occasione, la sede centrale e il Centro Diurno Santa Rosa in via Palladio apriranno le porte a tutti coloro che volessero visitare i bazar interni per i loro doni solidali.

SPETTACOLO E SANTA MESSA

Venerdì 22 dicembre alle 10 nella chiesa della Natività di Maria in via Pilade Bronzetti sarà celebrata la Santa Messa in preparazione al Natale presieduta dal vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla che, al termine della celebrazione, incontrerà i giovani della SFP Camerini Rossi nella sala polivalente della nuova struttura Ca’ Solare. Sempre venerdì 22 dicembre ma alle 21 al Teatro Ferrari di Camposampiero si terrà la serata teatrale “Santiago Express. Tutto per Amore”: gli operatori e ospiti del diurno Villa San Francesco della Fondazione I.R.P.E.A. a Camposampiero che a settembre scorso hanno affrontato il Cammino di Santiago, racconteranno la loro esperienza attraverso uno spettacolo teatrale e testimonianze dirette. Alla serata parteciperà anche Guido Marangoni, papà di Anna, ideatore della pagina Facebook "Buone notizie secondo Anna" e autore del libro “Anna che sorride alla pioggia”. Il ricavato andrà a sostegno delle attività musicali e sportive di inclusione delle persone con disabilità della Fondazione I.R.P.E.A.

INFORMAZIONI

049.5793696

049.8727401

fundraising@irpea.it