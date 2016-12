Natale in inglese 2016, attività e corsi per ragazzi di tutte le età all'Englishland School

Un occasione per divertirsi durante le vacanze di Natale e tenere in allenamento la lingua inglese con le nostre Crazy Teachers! Un centro invernale in inglese con tante attività divertenti e per ogni fascia di età!

Con i bimbi dai 3 ai 5 anni vi aspettano le Teddy Bear Adventures… alla ricerca dell'orsetto Teddy Bear.

E per i bambini che credono a Babbo Natale un percorso a bordo del magico Polar Express.

I ragazzi dagli 8 ai 10 anni si divertiranno interpretando un vero e proprio Musical con l'insegnante di musica più pazzo del mondo: The School of Rock. Con il Pechino Express viaggeranno virtualmente attraverso il mondo, impareranno tanti nuovi vocaboli in inglese per comunicare con i divertenti personaggi che incontreranno.

I ragazzi dagli 11 ai 13 anni si divertiranno creando podcast e facendo i DJ con la nostra Web Radio. Realizzeranno incredibili video per la community di video musicale Numer One: MUSICAL.LY.

Nella modalità giornata intera è compreso il pranzo. Per maggiori informazioni visita il nostro sito o telefonaci: 049 776820346