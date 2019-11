A Vigonza la manifestazione "Accendiamo la piazza - Natale al Borgo"

Il Comune di Vigonza (Pd) in collaborazione con l'associazione mitica e l'associazione culturale Nsv, organizzazione eventi affiliata A.I.C.S. - comitato provinciale di Rovigo, organizzano per domenica 8 dicembre 2019 a Vigonza, in piazza Enrico Zanella dalle ore 9 alle ore 19, la manifestazione "Accendiamo la piazza - Natale al Borgo", che prevede il mercatino di Natale con la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiosi ed originali addobbi natalizi ed idee regalo, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Saranno inoltre presenti dei punti ristoro che riscalderanno i visitatori con golosi menù, cioccolata calda e vin brulè. Il programma della manifestazione prevede inoltre l'accensione dell'albero di natale con la presenza delle autorità, l'apertura della casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno consegnare le letterine. Ci saranno i giochi tradizionali di una volta in legno e laboratori didattici. Non mancheranno spettacoli, concerti, truccabimbi, baby dance ed animazioni varie per bambini.

Informazioni e contatti

Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: 347.0495286

Mail: nsv.eventi@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi