Natale all'Orto Botanico, tutti gli eventi in programma nel periodo natalizio

Dal 7 dicembre al 6 gennaio torna la rassegna Natale all’Orto botanico dell’Università di Padova: la manifestazione tra arte, spettacolo e scienza che l’Orto botanico dedica ai cittadini e al pubblico in occasione delle festività invernali.

La rassegna di eventi Natale all’Orto botanico giunge nel 2019 alla sua terza edizione, dopo aver registrato lo scorso anno settemila ingressi.

L’Orto botanico dell’Università di Padova invita il pubblico a prendere parte a un ricco calendario di attività: didattica, laboratori creativi, spettacoli per famiglie, concerti, visite guidate speciali e aperture straordinarie in notturna che comprendono la visita all’Orto botanico, la visione dell’installazione Radici al vento, testa nella terra di Michele De Lucchi, in collaborazione con Arte Sella, e la mostra Seconda Natura di Quayola.

Scarica il programma con tutti gli eventi

Durante l’intero periodo, in occasione delle festività natalizie, le visite guidate individuali previste nel fine settimana e nei festivi diventano gratuite: un’iniziativa che negli anni si è rivelata particolarmente gradita dal pubblico che con il solo pagamento del biglietto di ingresso ha potuto usufruire del servizio, avvalendosi della preziosa presenza delle guide naturalistiche dell’Orto botanico.

Il 21 e il 22 dicembre, nel fine settimana prenatalizio, e domenica 5 gennaio si concentrano invece le attività per le famiglie, le aperture straordinarie serali e gli spettacoli.

Sabato 21 e domenica 22 dicembre l’Orto botanico resterà aperto sino alle 20 per mostrarsi al pubblico anche nella sua affascinante veste serale, con ultimo ingresso alle 19.15.

Domenica 5 gennaio l’apertura serale è prorogata sino alle 22.30, con ultimo ingresso alle 21.45.

Protagonisti dell’edizione 2019 saranno, tra gli altri, l’Orchestra di Padova e del Veneto, con una versione speciale per violini e voce narrante de Il flauto magico, e il Gruppo Alcuni, con un’installazione interattiva e laboratori creativi dedicati al genio di Leonardo da Vinci.

A dare il benvenuto al nuovo anno, di ritorno dalla tournée in Cina, sarà la Playtoy Orchestra, la prima band al mondo che ha scelto di esibirsi in concerti-spettacolo in cui gli strumenti sono dei giocattoli.

Insieme a loro contribuiranno a offrire un programma adatto a un pubblico di tutte le età i laboratori ecologici di riuso, le letture animate e lo spettacolo tutto natalizio Gli aiutanti di Babbo Natale, a cura di Ullalà Teatro e Rosso Teatro, in una rassegna all’insegna della musica, dell’arte, della scienza, del divertimento, della condivisione e dell’attenzione al Pianeta.

Info web

Gallery