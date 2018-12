Il Natale del Caffè Pedrocchi, tutti gli appuntamenti per l'Avvento

Dal 15 al 25 dicembre il Caffè Pedrocchi firma gli appuntamenti dell'Avvento padovano offrendo al pubblico laboratori creativi per i bambini, la cerimonia del tè, cena gourmet con live show di Rossana Casale e Jazz Quintet, cioccolata calda per la Vigilia e il tradizionale pranzo di Natale.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Cerimonia del tè

Ogni giorno alle 16.30 inizia l’Afternoon Tea, un momento conviviale per scoprire le sedici varietà di tè puri, prodotti in un’area montuosa della Thailandia ricoperta da foreste pluviali, e l’esclusiva miscela Pedrocchi che rievoca i profumi caratteristici del caffè come cioccolato e menta.

Sabato 15 dicembre - laboratori per bambini

Sabato 15 dicembre, a partire dalle 15, va in scena il XMas Ball Kids Lab , evento dedicato alle famiglie realizzato in collaborazione con le associazioni Noi come Nemo e Confraternita Dee Bae. All’interno della sala Verde sarà allestita una play room dove alcuni volontari delle associazioni condurranno i più piccoli in un laboratorio creativo per la creazione di decorazioni natalizie uniche e personalizzate: ogni bimbo avrà la possibilità di creare, in totale sicurezza grazie a prodotti non tossici e anallergici, la propria Pallina di Natale da appendere all’albero. Il XMas Ball Kids torna anche domenica 16 e nel weekend del 22 e 23 dicembre.

[L’evento è gratuito e organizzato su due turni, il primo alle 15 il secondo alle 16.30. Si richiede la presenza di un genitore durante il laboratorio, età consigliata 4-12 anni. Per informazioni prenotazioni@caffepedrocchi.it - 049.8781231]

Venerdì 21 dicembre - concerto

Alle ore 18 nella sala Rossa, visto il grande successo di pubblico e di critica dell’esposizione al Museo della Terza Armata del cartone di Guernica, Serena Baccaglini, Fondazione Alberto Peruzzo, l’Esercito e il Lions Club di Padova Certosa hanno deciso di festeggiare al Caffè Pedrocchi.

L’evento sarà reso magico grazie ai prestigiosi musicisti del conservatorio di Santa Cecilia di Roma che offriranno un concerto di musica da camera, comprendente composizioni appartenenti al Novecento storico, con musiche di George Gershwin, Igor Strawinsky, Astor Piazzolla, Albino Taggeo, eseguite dal Pentarte ensemble, in questa occasione presente con una formazione composta da cinque strumentisti e diretta da Stefano Cucci.

Tutti i cittadini potranno godere di questo importante momento culturale.

Sabato 22 dicembre - cena gourmet

Alle ore 20 la sala Rossa accoglie il pubblico per la cena gourmet “Round Christmas”, aperta da un aperitivo a base di canapè, tempura di verdure, mini muffin con salmone affumicato, crostini con baccalà o con salmone e burro salato, in abbinamento a un calice di Prosecco Docg Bisol o all’Analcolico Pedrocchi. Lo chef firma le due portate principali della cena: risotto al Franciacorta con guazzetto di tagliatelle di seppie al nero e polvere di pepe rosa e trancio di rombo con radicchio tardivo, pomodoro giallo e patate viola abbinati ai vini della cantina Pedrocchi. Chiude la cena il dessert simbolo del Natale: il panettone con salsa allo zabaione da gustare con il caffè Pedrocchi.

A seguire l’esibizione live del Jazz Quintet sulle note della musica jazz e blues con la voce di Rossana Casale, Emiliano Begno al pianoforte, Gino Cardamone alla chitarra e banjo, Ermanno Dodaro al contrabbasso e Francesco Consaga ai fiati.

[La cena ha un costo di 50 euro, per informazioni e prenotazioni prenotazioni@caffepedrocchi.it - 049.8781231]

Lunedì 24 dicembre - cioccolata per la Vigilia

Per la notte della Vigilia, lunedì 24 dicembre, il caffè senza porte resta aperto fino a tardi per il tradizionale scambio di auguri che segue la Santa Messa di mezzanotte. Un momento di gioia da vivere in famiglia gustando una cioccolata calda con il panettone Pedrocchi.

Martedì 25 dicembre - pranzo di Natale