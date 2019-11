A Villa dei Vescovi regali e merende per il Natale dei piccoli

Giornate natalizie interamente dedicate ai più piccini sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019: visite gioco nella Villa addobbata a festa, attività speciali per realizzare dei piccoli balocchi e decorazioni da donare in occasione delle Festività, golose merende natalizie in caffetteria con cioccolata calda e le torte di Anna. In collaborazione con Kid Pass.

Il programma

Sabato 30 novembre

Ore 14.30-16-17.30 Un viaggio natalizio dedicato a piccoli investigatori per trovare il fuggitivo, scrivere le proprie letterine e...consegnarle a Babbo Natale in persona! E per finire un colorato selfie di famiglia insieme a Babbo Natale. Tour guidato per bambini dai 3 anni accompagnati dai genitori. Prenotazione obbligatoria a turni. Dalle 14.30 alle 18.30 Laboratorio per creare i chiudipacco per i doni di Natale.

Domenica 1 dicembre

Ore 11-14.30-16-17.30 Un viaggio natalizio dedicato a piccoli investigatori per trovare il fuggitivo, scrivere le proprie letterine e ... consegnarle a Babbo Natale in persona! E per finire un colorato selfie di famiglia insieme a Babbo Natale. Tour guidato per bambini dai 3 anni accompagnati dai genitori. Prenotazione obbligatoria a turni. Dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 Laboratorio per creare i chiudipacco per i doni di Natale. A cura di Kid Pass.

Informazioni e contatti

Biglietti:

Bambini fino ai 3 anni: ingresso gratuito

Ridotto (4-18 anni): 7 euro

Studenti (18-25 anni): 7 euro

Intero: 12 euro

Famiglia: 30 euro

Iscrittti FAI e residenti: 4 euro

Famiglia FAI: 12 euro

Web: https://www.fondoambiente.it/eventi/il-natale-dei-piccoli

Evento Facebook