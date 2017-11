Natale al Planetario di Padova, tutti gli eventi durante il periodo festivo 

Il Planetario di Padova consolida anche per il 2017 le proposte del 2016 e in particolare: la nuova lezione “live” pensata per presentare le scoperte di Galileo Galilei agli alunni delle scuole primarie: Scopri il cielo con Galileo; quattro nuovi filmati da abbinare alle lezioni dal vivo: Vacanze nel Sistema solare, Earth, Moon & Sun, Mondi sconosciuti ed Evolution; una nuova alternativa ai laboratorio di osservazione del Sole: “Stelle&Quiz”, una lezione interattiva che arricchisce una lezione dal vivo di domande e risposte; infine la novità I Cieli della Divina Commedia: dalle osservazioni più semplici, al riconoscimento di pianeti e costellazioni fino a giungere all’interpretazione del cosmo, descrivendolo secondo il modello geocentrico: la Divina Commedia è anche un incredibile viaggio fra le stelle.

Venerdì 22 dicembre, ore 21

Spettacolo: Dalla terra al cielo: Andrea Bassato suona Morricone

Sabato 23 dicembre

ore 16.30

Live: La Stella di Natale Filmato: Stars

Cosa guidò i Re Magi sino alla capanna di Gesù bambino?

Arriva il Natale e sui nostri alberi brilla la Stella che guidò i re Magi attraverso il deserto. Ma cosa potrebbero aver visto? E’ un mistero lungo oltre 20 anni e cerchermo di risolverlo andando indietro nel tempo. Partiremo dal primo racconto della Stella di Betlemme nel Vangelo di San Matteo e dalle sue prime raffigurazioni nelle catacombe di Santa Priscilla. Scopriremo quando e perché proprio da Padova inizi la tradizione che associa la Stella a una cometa dalla lunga coda. Vedremo ipotesi e spiegazioni come le supernovae, le “stelle cadenti” e i pianeti erranti.

Un viaggio consigliato a tutti per un Natale speciale in compagnia delle stelle.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Martedì 26 dicembre

ore 16.30

Live: La Stella di Natale Filmato: Earth, Moon and Sun

Earth, Moon and Sun: Effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro.

Venerdì 29 dicembre

ore 15

Starry Dome: show in English

The seasonal sky + the full dome video “Stars”

ore 16.30

Live: Storie e viaggi con la Stella Polare Filmato: Stars

Storie e viaggi con la Stella Polare: Stelle che fanno il girotondo intorno alla stella polare. Quali sono? A quali costellazioni appartengono e quali sono le loro storie? Come le vediamo in altre parti del mondo? Andiamo alla scoperta del cielo che non tramonta mai.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Sabato 30 dicembre

ore 16.30

Live: La Stella di Natale Filmato: Stars

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

ore 21

Spettacolo: Dalla terra al cielo: Andrea Bassato suona Morricone

Giovedì 4 gennaio 2018, ore 16.30

Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (il Cielo per i più piccoli)

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

Venerdì 5 gennaio 2018

Live: Storie e viaggi con la Stella Polare Filmato: Space Next-Destinazione Universo

Storie e viaggi con la Stella Polare: Stelle che fanno il girotondo intorno alla stella polare. Quali sono? A quali costellazioni appartengono e quali sono le loro storie? Come le vediamo in altre parti del mondo? Andiamo alla scoperta del cielo che non tramonta mai.

Sabato 6 gennaio 2018

Live: La Stella di Natale Filmato: Space Next-Destinazione Universo

Domenica 7 gennaio 2018

ore 16

Live: Le Favole Celesti Filmato: Space Next-Destinazione Universo

ore 17.30

Live: Il Sistema Solare Filmato: earth, Moon and Sun

Earth, Moon and Sun: Effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro.

Biglietti

Ingresso intero: 7 euro

Ingresso ridotto (per per under 18 e over 65 anni, studenti universitari): 5 euro

L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di portatori di handicap e per i bambini minori di 6 anni, tenuti in braccio.

Abbonamento per 10 ingressi, valido per 12 mesi: 50 euro

Per i Gruppi con prenotazione: Ingresso per gruppi fino a 30 persone: 150 euro; 5 euro per ogni ulteriore persona; ingresso gratuito per un accompagnatore ogni 30 persone.

Per le Scuole e Centri Estivi con prenotazione: Ingresso per le scuole (*) fino a 30 persone: 150 euro; 5 euro per ogni ulteriore persona; biglietto gratuito per un docente ogni 15 studenti.

Attività complementari di osservazione del Sole e delle Stelle: Informazioni in Segreteria

Informazioni:

Segreteria - Planetario di Padova

via A. Cornaro 1/B

35128 Padova (PD)

tel: 049.773677

web: www.planetariopadova.it

e-mail: segreteria@planetariopadova.it

orario Segreteria:

dal lunedì al sabato

dalle 9 alle 12; dalle 16.30 alle 19.30