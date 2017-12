Speciale Natale al Premiere Etage Club: apericena con pizza gratis

Da sabato 23 a martedì 26 dicembre a partire dalle 19.30 in poi il Premiere Etage Club a Mejaniga di Cadoneghe (località Castagnara) organizza Speciale Natale con pizza gratis al momento per apericena oltre a musica ed intrattenimento per tutti.

Ingresso gratuito con entrata riservata ai soci Fenalc. Info: www.facebook.com/premieretage/

