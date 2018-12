Natale nei quartieri 2018, eventi e manifestazioni durante le festività natalizie

Di seguito tutti gli eventi e le inizitive in programma durante il periodo delle feste nei quartieri di Padova.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Iniziative varie

Venerdì 7 dicembre 2018, dalle 17.30 alle 19

Ex scuderie fornace Carotta, piazza Napoli, 41

Aspettando il Natale, piccola mostra dei lavori dei laboratori di cucito, ricamo, carta e acquarello

A cura di Auser Basso Isonzo

Sabato 8 dicembre 2018

dalle ore 15 - Ex scuderie fornace Carotta, piazza Napoli, 41

Natale solidale 2018 Il magico Natale delle famiglie: spettacoli, animazione e risate per tutti

Natale solidale 2018 Il magico Natale delle famiglie: spettacoli, animazione e risate per tutti ore 21 - Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, piazza Santi Pietro e Paolo, 10

Concerto “Natale di pace” - Coro Tanai

Sabato 15 dicembre 2018

ore 16.30 - Sala “F. Barison, via Metelli, 1

Balli popolari e folcloristici a cura delle Farfalle del Brenta. A seguire brindisi augurale

Balli popolari e folcloristici a cura delle Farfalle del Brenta. A seguire brindisi augurale ore 21 - Chiesa San Gregorio Barbarigo, via Valmarana, 20

Concerto gospel con il coro Gospel_up

Martedì 18 dicembre 2018, dalle 16.45 alle 18.30

Centro civico ex fornace di Ponterotto, piazza Donatori sangue, 10

Insieme intorno all’albero di natale, un pomeriggio per tutti, grandi e bambini

Giovedì 27 dicembre 2018, alle ore 16

Teatro Corde Palco di Ponterotto (ex scuola elementare Collodi) via Montà, 437

“Jack e il fagiolino magico” - Compagnia Teatro del Lelio, a cura di dell’associazione Teatro Fuori Rotta

Da giovedì 27 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019

Sala “La Pira”, via Tonzig, 9/A

dalle 15 alle 18.45: Laboratorio teatrale per bambini, a cura dell’associazione culturale MareAlto Teatro

Domenica 13 gennaio 2019, alle ore 16

Auditorium San Bellino, via Guarnieri, 22

“Spezzatino in salsa rosa, ovvero come scrivere un romanzo rosa in una settimana”, rappresentazione teatrale del Gruppo teatrale La fornace

Rassegna “Natale a teatro nei quartieri”

Domenica 9 dicembre 2018 - Maratona di Natale

Ex scuderie fornace Carotta, piazza Napoli, 41

ore 16: Hansel e Gretel

ore 18: Canto di Natale

ore 21: Profumo di pane

Compagnia Barabao Teatro

Domenica 16 dicembre 2018, ore 16.30

Sala “Barison”, piazza Metelli, 1

Fagiolino e la principessa rapita

Compagnia Città di Ferrara

Venerdì 28 dicembre 2018, ore 15

Sala “R.L. Montalcini” presso il centro civico di Torre, via Madonna del Rosario, 58

Non ci resta che ridere! di e con Roberto Menin

Compagnia Teatro Percaso

Domenica 30 dicembre 2018, ore 16.30

Sala teatro parrocchiale di Altichiero, via Altichiero, 36

Le avventure di fagiolino

Compagnia Città di Ferrara

Giovedì 3 gennaio 2019, ore 15

Sala “R.L. Montalcini” presso il centro civico di Torre, via Madonna del Rosario, 58

Alibi Seducente di Monika Gassfrau, regia di Monica Minotto

Compagnia Teatro Tergola

Sabato 5 gennaio 2019, ore 16.30

Casetta del parco Piacentino, via D. Piacentino, 27

Il carretto del cantastorie

Compagnia Febo Teatro

Domenica 13 gennaio 2019 - Maratona di Natale

Sala polivalente di via Santa Maria Assunta, 35/A

ore 16: Le mirabolanti avventure di capitan bolo - Compagnia Mat Teatro

ore 18: Capitan Fagiolo - Compagnia Accademia Lorenzo da Ponte

ore 21: Una feroce primavera - Compagnia Teatro Boxer e Pantakin Teatro

Domenica 20 gennaio 2019 - Maratona di Natale

Sala “S. Pertini” del Centro civico di Mortise, via Bajardi, 5

ore 16: Il paese delle mucche voltanti

ore 18: Lo show dei mille perché

ore 21: Di folli, di William e d’altre schiocchezze

Compagnia Filodirame

Rassegna a cura di Teatro Ragazzi Calendoli onlus

telefono 393 9812287

www.teatroragazzi.com

Giorni di festa in quartiere “E’ Natale con ... noi”

Sala “Barison”, piazza Metelli, 1

Sabato 15 dicembre 2018, ore 16.30

Balli popolari folcloristici a cura delle Farfalle del Brenta; segue brindisi augurale

Domenica 16 dicembre 2018, dalle ore 10 alle 19.30

Apertura sala con esposizione banchetti di artigianato e non solo; nel pomeriggio animazione e colori

alle ore 16.30: Fagiolino e la principessa rapita, spettacolo di burattini a cura della Compagnia Città di Ferrara

alle ore 17.30 circa: OHHOHHOHHHH!!!!!!! Arrivo di Babbo Natale; seguirà il pozzo di San Patrizio

Organizzazione a cura dell’associazione Donne in Veneto in collaborazione con Circolo Auser Valsugana

Spettacoli, giocoleria e animazione “Le feste intorno all’albero”

mercoledì 19 dicembre, alle ore 15.30 - Centro civico “Il Borgo”, via Chioggia, 2

Atmosfera natalizia: melodie tradizionali del Natale con gli Zampognari e Babbo Natale in risciò

Atmosfera natalizia: melodie tradizionali del Natale con gli Zampognari e Babbo Natale in risciò mercoledì 2 gennaio, alle ore 15.30 Sala “N. Iotti” del centro civico Forcellini, via Prosdocimi, 2/A

“Magico Copper Teen”, spettacolo per bambini e famiglie Centro civico “Il Borgo”, via Chioggia, 2

“Cartoon Show Befana Edition”, canzoni per bambini, balli di gruppo, animazione e truccabimbi con Monika & friends e ... la Befana

giovedì 3 gennaio 2019, alle ore 15.30 - Sala “N. Iotti” del centro civico Forcellini, via Prosdocimi, 2/A

“Monik Cartoons”, sigle cartoni TV, animazione, balli di gruppo, giochi

“Monik Cartoons”, sigle cartoni TV, animazione, balli di gruppo, giochi venerdì 4 gennaio 2019, alle ore 15.30 - Sala “N. Iotti” del centro civico Forcellini, via Prosdocimi, 2/A

“Richard Fantasy”, giocoleria e animazione

A cura dell’associazione Tempi e ritmi

Pomeriggi musicali

Alla sala Fronte del Porto, via Santa Maria Assunta, 20

martedì 18 dicembre, alle ore 16

“International songs”, con Piero Cotto e Beatrice Dalì

“International songs”, con Piero Cotto e Beatrice Dalì mercoledì 19 dicembre, alle ore 16

“Galà di operette”, con l’ensemble Belcanto diretto da Sandra Mongardi

“Galà di operette”, con l’ensemble Belcanto diretto da Sandra Mongardi giovedì 20 dicembre, alle ore 16

“C’era un ragazzo... Christmas edition”, canzoni anni ‘60, ‘70, ‘80, con i gruppi The mods e Le sensazioni

A cura dell’associazione Tempi e ritmi

Trenino di Babbo Natale

Martedi 11 dicembre 2018, dalle 15.30 alle 18.30: rioni Savonarola e Sacra Famiglia

Mercoledì 12 dicembre 2018, dalle 15 alle 16: rioni Armistizio e Palta

Centri invernali

Divertiti con noi, pomeriggi di laboratori interculturali, artistici, creativi, animazioni in gioco, piccolo circo e spettacoli in compagnia dell’associazione Kervan e Auser Savonarola

Sala ricreativa del circolo Auser Savonarola, via Varese, 4 (zona Palestro)

Dicembre 2018: martedì 4, 11 e 18, giovedì 27 e venerdì 28, dalle ore 16 alle 18.30

Gennaio 2019: giovedì 3, venerdì 4, martedì 8, 15, 22 e 29, dalle ore 16 alle 18.30

Quartier’in fiaba, laboratori di creatività e azioni sceniche a cura dell’associazione culturale Abracalam

Sala “N. Iotti” del centro civico Forcellini, via Prosdocimi, 2/A

Dicembre 2018: giovedì 27, venerdi 28, sabato 29, dalle 15

Dicembre 2018: giovedì 27, venerdi 28, sabato 29, dalle 15 Sala polivalente di via S. Maria Assunta, via Santa Maria Assunta, 35/A

Gennaio 2019: mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4, dalle 15

Info web

http://www.padovanet.it/evento/natale-nei-quartieri-2018#29360