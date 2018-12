Festa di Natale per le comunità romene e moldave

L’associazione di promozione sociale Valide Alternative, con in testa la dott.ssa Mihaela Chirvase, e Studio 3A anche quest’anno organizzano per venerdì 21 dicembre, dalle ore 20, al Centro culturale San Gaetano, in via Altinate 71, una serata di festa, aggregazione e di sensibilizzazione per le numerose comunità romene e moldave del Padovano.

Obiettivo dell’evento, che sarà partecipatissimo (le iscrizioni sono già esaurite), che è a ingresso libero e che ormai sta diventando una bella tradizione, è quello di avvicinare persone e istituzioni e di dare visibilità a iniziative di volontariato e a gruppi religiosi o informali che si impegnano a mantenere la propria cultura, che viene trasmessa soprattutto alle seconde generazioni. In più, si cerca di creare un’occasione ricorrente vicina alle feste natalizie per fare sentire più vicino a casa, al proprio Paese, chi ha deciso di emigrare per vivere in Italia, di incoraggiare, nello specifico, il dialogo interculturale tra romeni e moldavi e quello interreligioso tra cattolici e ortodossi, e di sensibilizzare e informare le persone sui loro diritti e sulla loro tutela legale, tutte cose di cui gli stranieri spesso non sono a conoscenza.

Sul palco si esibiranno cori romeni e moldavi di bambini e adulti, ortodossi e cattolici, e due cantautori moldavi, Romeo (Roman Talpa) e Valentina Naclada. Durante la manifestazione le tradizioni natalizie verranno presentate e spiegate con il contributo dell’associazione moldava Busuioc. E per i bambini non mancherà, ovviamente, Babbo Natale.

L’evento, realizzato con il contributo dello Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, che assiste numerose famiglie di nazionalità romena con il supporto della mediatrice interculturale Mihaela Chirvase, ha anche il sostegno della cattedra di Lingua e Letteratura romena dell’Università di Padova ed ha ottenuto il patrocinio del Comune di Padova, dell’Ambasciata della Repubblica Moldava in Italia, del Consolato di Trieste e della Diocesi ortodossa romena del Triveneto.

Saranno presenti l'ambasciatrice moldava Stela Stangaci, il console rumeno del Consolato di Trieste Cosmin Victor Lotreanu, rappresentanti delle comunità religiose romene e moldave e il Presidente di Studio 3A, dott, Ermes Trovò.

I fondi raccolti dalle offerte libere saranno usati per il progetto sociale ACT-Aiuto concreto e trasparente, un sistema di aiuto concreto con informazione e attività di volontariato per chi si trova in Italia e con donazioni per chi si trova in difficoltà economica nei Paesi d'origine.

https://www.facebook.com/events/115594806033510/

