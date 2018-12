Natale con un sorriso, concerto “Altri Figurini” al Filarmonico di Piove di Sacco

Per la rassegna “Natale con un sorriso” in programma sabato 22 dicembre, ore 21 al Filarmonico di Piove di Sacco, il concerto “Altri Figurini” de la Bandakadabra.

Dettagli

Bandakadabra

Altri Figurini

di Gipo Di Napoli

con la Bandakadabra

regia di Alessandro Mori

Scarica il programma completo della rassegna

Figurini è un susseguirsi di “immagini musicali”, di piccoli atti unici legati tra di loro dal meccanismo dell'associazione mentale, della citazione, delle scatole cinesi, o molto più semplicemente da un accordo in Si bemolle. La Bandakadabra, estrosa formazione di fiati e percussioni torinese, nata sulla strada in mezzo alla gente - una “fanfara urbana” secondo l’efficace definizione di Carlin Petrini - si cimenta in uno spettacolo comico-teatral-musicale dai toni vagamente surreali e dadaisti. A fare da fil rouge naturalmente la musica, l’unica capace di unire immaginari, situazioni e temi tra loro apparentemente inconciliabili., proprio come da bambini, giocando con le figurine, quando sui “celo celo, manca” si costruivano amicizie indissolubili e grandi passioni.

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/natale-con-un-sorriso