Natale con un sorriso, “Notre dame de Paris” al teatro Sociale di Cittadella

Per la rassegna “Natale con un sorriso” in programma mercoledì 19 dicembre, ore 21 al teatro Sociale di Cittadella, lo spettacolo “Notre dame de Paris”.

Dettagli

Balletto di Siena

Notre Dame de Paris

regia e coreografia di Marco Batti

musiche di Riccardo Joshua Moretti

Ispirato al celeberrimo romanzo di Victor Hugo, Notre Dame de Paris ci conduce nelle atmosfere malinconiche e a tratti cupe della Parigi quattrocentesca. Proprio in questa città si intrecciano le vicende della giovane e seducente gitana Esmeralda, del potente e manipolatore arcidiacono Frollo, dell’ambiguo capitano delle guardie di Parigi Phoebus e del commovente gobbo di Notre Dame Quasimodo. I danzatori del Balletto di Siena narrano una storia di amore e morte, mettendo in luce la forza, la tenerezza, la crudeltà e l’amore di un mondo in lotta fra il bene e il male. In una catena ininterrotta di assoli, passi e due a scene corali cattureranno lo spettatore, conducendolo attraverso le trame di una storia senza tempo.

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/natale-con-un-sorriso

http://www.ballettodisiena.it/eventi/date-prossimi-spettacoli/

