“Il Natale dei piccoli” a Villa dei Vescovi: spettacoli, attività e visite speciali in attesa dell’Avvento

La magia del Natale risiede soprattutto nel piacere dell’attesa, e il Calendario dell’Avvento nasce proprio per celebrare l’usanza di contare i giorni rimanenti alla Festa. Sarà ispirato a questa tradizione lo spettacolo che Villa dei Vescovi, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia (PD), organizza per le giornate di domenica 24 novembre e 8 dicembre alle ore 15.30, grazie alla collaborazione di Alessandra e Carlo di TeatrOrtaet.

Oltre alle visite guidate alla Villa che si susseguiranno dalle 10 alle 18, le famiglie saranno invitati a partecipare a questo coinvolgente spettacolo dal titolo “I racconti dell’Avvento”, dove potranno interagire direttamente con gli attori protagonisti: a ogni finestrella presente sullo spazio scenico corrisponderà un breve racconto o una canzone, piccoli frammenti, pensieri, poesie e antiche tradizioni. (La prenotazione è obbligatoria).

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre sarà quindi la volta de “Il Natale dei piccoli”, un weekend interamente dedicato ai bambini con visite gioco nella villa addobbata a festa e attività volte alla creazione di piccoli balocchi e decorazioni, in collaborazione con Kid Pass, portale specializzato in organizzazione e comunicazione di grandi eventi e attività per famiglie amanti della cultura.

*Programma delle attività:

- Sabato 30 novembre alle ore 14.30, alle 16 e alle 17.30 e domenica 1 dicembre alle ore 11, alle 14.30, alle 16 e alle 17.30 un viaggio alla ricerca di un fuggitivo Babbo Natale cui consegnare le proprie letterine scritte a mano e con cui scattare un selfie di famiglia. Il tour guidato è per bambini dai 3 anni in su, con prenotazione obbligatoria.

- Sabato 30 novembre dalle ore 14.30 alle 18.30 e domenica 1 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30: laboratorio per creare i chiudipacco per i doni di Natale.

Nel corso di tutte le giornate sarà inoltre aperta la Caffetteria Bistrot, dove scaldarsi con una golosa merenda a base di cioccolata calda e torta fatta in casa.

Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di Pirelli che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Dettagli

Giorni e orari : Domenica 24, sabato 30 novembre, domenica 1 e 8 dicembre 2019, dalle ore 10 alle 18

Ingressi a “I racconti dell’Avvento ”: Per lo spettacolo Intero 15 euro; Ridotto (5-18 anni), Iscritti FAI e Residenti nel Comune di Torreglia 5 euro; Biglietto Famiglia (2 adulti + figli fino ai 18 anni) 33 euro; Bambini fino a 5 anni gratuito. Ingresso senza spettacolo: Intero 11 euro; Ridotto (6-18 anni) 4 euro; Studenti fino ai 25 anni 5 euro; Iscritti FAI e Residenti nel Comune di Torreglia: gratuito; Biglietto Famiglia (2 adulti + figli fino ai 18 anni) 26 euro; Bambini fino a 5 anni: gratuito.

Ingressi a “Il Natale dei piccoli ”: Intero 12 euro; Ridotto (4-18 anni) 7 euro; Studenti fino a 25 anni 5 euro; Iscritti FAI e Residenti nel Comune di Torreglia 4 euro Biglietto Famiglia (2 adulti + figli fino ai 18 anni) 30 euro; Bambini fino a 3 anni gratuito.

Biglietti

Ore 14.30 - 16 - 17.30: Un viaggio natalizio dedicato a piccoli investigatori per trovare il fuggitivo, scrivere le proprie letterine e ... consegnarle a Babbo Natale in persona! E per finire un colorato selfie di famiglia insieme a Babbo Natale. Tour guidato per bambini dai 3 anni accompagnati dai genitori. Prenotazione obbligatoria .

. Dalle 14.30 alle 18.30: Laboratorio per creare i chiudipacco per i doni di Natale.

Ore 11 - 14.30 - 16 - 17.30: Un viaggio natalizio dedicato a piccoli investigatori per trovare il fuggitivo, scrivere le proprie letterine e ... consegnarle a Babbo Natale in persona! E per finire un colorato selfie di famiglia insieme a Babbo Natale. Tour guidato per bambini dai 3 anni accompagnati dai genitori. Prenotazione obbligatoria.

Dalle 11 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30: Laboratorio per creare i chiudipacco per i doni di Natale.

Appuntamenti a cura di Kid Pass

Ristoro

Caffetteria bistrot della Villa aperta tutto il giorno e merenda con cioccolata calda e le torte di Anna.

Biglietti

Bambini fino ai 3 anni: ingresso gratuito

Iscritti FAI e residenti: euro 4

Intero: euro 12

Ridotto (4-18 anni): euro 7

Studenti (18-25 anni): euro 7

Famiglia FAI (2 adulti e due bambini): euro 12

Famiglia (2 adulti e due bambini): euro 30

Per informazioni e prenotazioni

Villa dei Vescovi, via dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)

eventi.vescovi@fondoambiente.it; tel. 049.9930473

www.villadeivescovi.it; www.fondoambiente.it

https://www.fondoambiente.it/eventi/il-natale-dei-piccoli

[Foto Natale a Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD), Foto Martina Vanzo, 2017© FAI - Fondo Ambiente Italiano]