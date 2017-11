NATALEmusei 2017, ingresso gratuito ai palazzi e al museo

In occasione delle festività natalizie, l’Assessorato alla Cultura propone due giorni di ingresso libero al Palazzo della Ragione, ai Musei Civici agli Eremitani e a Palazzo Zuckermann per i residenti in città e provincia per favorire la conoscenza del patrimonio cittadino.

Informazioni

Palazzo della Ragione

tel. +39 049 8205006

orario: da martedì a domenica, 9-18

Musei Civici agli Eremitani

tel. +39 049 82045451

orario: tutto l’anno 09-19

Palazzo Zuckermann

tel. +39 049 8205664

orario: tutto l’anno 10-19

