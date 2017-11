NATALEmusei, mostra di monete antiche "Natale in metallo" a palazzo Zuckermann

Anche la moneta, da sempre oggetto prezioso presente nelle tasche di tutti, suggerisce e racconta in modo sontuoso e ricco il Natale.

Dalla rappresentazione dell’Annunciazione nella moneta fiorentina e napoletana sino alla Visitazione dei Magi presente nel doppio ducato d’oro di papa Leone X, i momenti significativi della tradizione cristiana compaiono in metallo plasmati dalle mani di grandi artisti ed orefici del passato.

In occasione delle festività natalizie a palazzo Zuckermann saranno esposte monete in oro ed argento generalmente non visibili nel percorso museale permanente, esemplari di rara bellezza ed eccezionale rarità provenienti dalle collezioni del Museo Bottacin.

ORARI

La mostra è visitabile dal 7 dicembre al 7 gennaio con orario 10-19, chiuso i lunedì non festivi, il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio

VISITE GUIDATE

Vengono organizzate visite guidate gratuite a cura di Valeria Vettorato nei giorni:

martedì 12 e 19 dicembre alle ore 17

giovedì 14 e 21 dicembre alle ore 17

INGRESSO

Biglietto 1 euro, acquistabile alla biglietteria dei Musei Civici agli Eremitani

INFORMAZIONI

Assessorato alla Cultura

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Museo Bottacin

049.8205675

musei@comune.padova.it

Gallery