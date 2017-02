"Natura che cura", doppio appuntamento con i giovani delle scuole di Monselice

Il progetto "Natura che Cura" per l'anno scolastico 2016/2017 coinvolgerà diverse scuole su tutto il territorio nazionale in una serie di incontri tra studenti e medici.

Il progetto AMIOT - Associazione Medica Italiana di Omotossicologia con il contributo incondizionato di GUNA S.p.A, prevede l'utilizzo di un kit multimediale per aumentare la conoscenza degli studenti sul tema della prevenzione delle malattie a 360 gradi mediante corretti stili di vita e sull'uso consapevole e appropriato delle medicine di origine biologico-naturale.

Giovedì 9 febbraio il dr. Massimo Presacco spiegherà l'importanza di adottare corretti stili di vita agli allievi di alcuni istituti di Monselice.

Nelle fasce orarie 8.15-9.25 e 9.30-10.55, incontrerà gli alunni della scuola secondaria di primo grado Guinizelli;

nella fascia oraria 11.05-13 si confronterà con gli alunni della scuola secondaria di primo grado Zanellato e Guinizelli.

L'iniziativa "Natura che Cura" è dedicata agli insegnanti, agli studenti dagli 8 ai 13 anni e alle loro famiglie, coinvolgendo direttamente le scuole primarie - in particolare le classi terze, quarte e quinte - e secondarie di primo grado italiane, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti alla prevenzione delle malattie attraverso stili di vita salutari.

Aiutare i più giovani e le loro famiglie a comprendere le potenzialità dei rimedi naturali in chiave preventiva, al fine di aumentare l'indice di benessere della popolazione, significa fare in modo che anche gli adulti di oggi, oltre a quelli di domani, possano fare luce su un argomento ancora sconosciuto a molti e possano optare per una scelta responsabile a tutela della propria salute.