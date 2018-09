"Naturalia e Mirabilia" visite alla scoperta del territorio con la Scuola del tempo libero

Riparte, dopo la pausa estiva, la Scuola del tempo libero organizzata dal Comune di Montegrotto Terme, assessorato alle Manifestazioni, con la cooperativa Terra di Mezzo.

Tornano quindi, in versione autunnale, gli appuntamenti di "Naturalia e Mirabilia" alla scoperta degli angoli nascosti e meno noti del territorio, per scoprirne la grande varietà.

Programma

Lunedì 3 settembre

Lunedì colli. Passi e Parole.

Fonte Canola e Cascata Schivanoia. Di acqua e di pietre nel cuore degli Euganei

Ritrovo: ore 14.45 al parcheggio di piazza Perlasca a Teolo Alto. Ritorno previsto per le ore 18

Difficoltà: media, dislivello circa 250 m, lunghezza 6,5 km.

Temi: fonte Canola, di recentissimo restauro, la Cascata Schivanoia e i resti del suo mulino, la geologia, Dino Formaggio e il museo di arte contemporanea

Costo: 5 euro

Giovedì 13 settembre

Giovedì d’arte. La meraviglia delle arti dell'umanità

Battaglia ed il cuore della navigazione. Passeggiata e visita con Claudio Grandis

Ritrovo: ore 14.45 ingresso parco ex-Inps in viale dei Colli Euganei a Battaglia Terme

Temi: passeggiata attraverso il borgo di Battaglia Terme: il Canale scavato tra il 1189 ed il 1201, l'importanza dello snodo fluviale derivante dall'incontro di quattro corsi d'acqua (Bisatto, Rialto, Vigenzone e canale Battaglia); visita al Museo della Navigazione, a cura del Direttore, che ci illustrerà le testimonianze di vita dei “barcari”, gli esperti marinai della navigazione fluviale

Costo: 8 euro

Lunedì 17 settembre

Lunedì colli. Passi e Parole.

Tra i castagni del Monte Grande. I volti scolpiti di Alfredo Barbiero: una galleria d’arte a cielo aperto

Ritrovo: ore 14.45 al parcheggio della chiesa di Rovolon, ritorno previsto per le ore 18

Difficoltà: media, dislivello circa 150 m, lunghezza 5 km

Temi: le pietre vive, volti scolpiti nella trachite, un abbraccio tra arte e natura, radar meteorologico del Centro Sperimentale per l'idrologia e la Meteorologia di Teolo, targa del Parco Letterario a Passo Fiorine dedicata a Giovanni Barbieri, i boschi di castagni del Monte Grande

Costo: 5 euro

Giovedì 27 settembre

Giovedì d’arte. La meraviglia delle arti dell'umanità

Un borgo antico e caratteristico di Padova: il Portello - passeggiata e visita con Teresa Barbieri

Ritrovo: ore 14.45 alla chiesa di Ognissanti in via Ognissanti, 68 a Padova

Temi: visita alla chiesa di Ognissanti con accanto la “ruota degli esposti”, che ricorda la presenza in passato del Pio Istituto degli Esposti; il cuore del borgo, cioè l'ampia via Portello, che si conclude con la monumentale porta omonima; le mura cinquecentesche; il racconto della vita del borgo e dei suoi cambiamenti

Costo: 2 euro

Lunedì 1 ottobre

Lunedì colli. Passi e Parole.

Tra giuggioli e melograni. Frutti e colori dell’autunno ad Arquà Petrarca

Ritrovo: ore 14.45 al parcheggio accanto al Bar Ventolone in via Ventolone ad Arquà Petrarca, rientro previsto per le ore 17.30

Difficoltà: medio, dislivello circa 330 m, lunghezza 5 km

Temi: coltivazioni di ulivo, alberi da frutto e e piante aromatiche, ricordi di un castello sul Colle omonimo sopra Arquà, borgo medievale di Arquà, targhe letterarie

Costo: 5 euro

Venerdì 5 ottobre

Venerdì in Valle. Natura in laguna

Autunno in Valle Millecampi. Il ritorno degli uccelli migratori del Nord

Ritrovo: ore 16.30 ai Casoni della Fogolana di Codevigo

Difficoltà: facile, nessun dislivello, lunghezza 5 km

Temi: l’arrivo dell’autunno e i cambiamenti di una natura in costante evoluzione, casa temporanea di volatili di passaggio che trovano pace tra specchi di fanghiglia argillosa e isolotti pianeggianti sommersi periodicamente dalle maree

Costo: 5 euro

***Per chi lo desidera al termine si potrà cenare alla Locanda dei Casoni della Fogolana su prenotazione: 393.9089331 - info@casonifogolana.it

Giovedì 11 ottobre

Giovedì d’arte. La meraviglia delle arti dell'umanità

La chiesa di San Francesco e i suoi chiostri - visita con Claudio Grandis

Ritrovo: ore 14.45 davanti alla chiesa di San Francesco in via San Francesco, 118 a Padova

Temi: relazione tra la Chiesa ed il vicino complesso, sede dell'antico ospedale, interno della Chiesa con la maestà delle sue volte e le numerose opere artistiche di autori di grande rilievo, tra cui Paolo Veronese, Pietro Damini, Alessandro Varotari detto il Padovanino, il contemporaneo Luigi Strazzabosco, visita ai chiostri

Costo: 2 euro

Lunedì 15 ottobre

Lunedì colli. Passi e Parole.

Nel silenzio del monastero di Pratalea. Le terre dei monaci

Ritrovo: ore 14.45 al parcheggio dell’Abbazia di Praglia. Rientro previsto per le ore 17.30

Difficoltà: facile, dislivello circa 100 m, lunghezza 4,5 km

Temi: l’abbazia benedettina di Praglia con visita gratuita guidata da un monaco, il sentiero del Giubileo, i monti delle Are e Lonzina, la bonifica, Fogazzaro

Costo: 5 euro

Giovedì 25 ottobre

Giovedì d’arte. La meraviglia delle arti dell'umanità

Villa Grimani Vendramin Calergi di Noventa Padovana - visita

Ritrovo: ore 14.45 alla villa in via Valmarana, 10 - Noventa Padovana

Temi: visita alla villa, normalmente non accessibile, costruita nel XIII sec., sulle rovine dell'antico castello dei Delesmanini e divenuta in seguito proprietà di importanti famiglie come i Grimani, i Vendramin e i Valmarana. La sua ultima erede donò la Villa al Comune, con l'obbligo di farne un istituto per sordomute. Di particolare interesse il famoso ciclo di affreschi al piano nobile, dipinto da Andrea Urbani tra il 1762 e il 1773

Costo: 2 euro

Lunedì 29 ottobre

Lunedì colli. Passi e Parole.

Il Colle di Monteortone e il suggestivo Santuario. Acque miracolose

Ritrovo: ore 14.45 al parcheggio del santuario della Madonna della Salute, via Monteortone - Abano Terme. Ritorno previsto per le ore 17.30

Difficoltà: facile, dislivello circa 150 m, lunghezza 4,0 km

Temi: il Santuario e le sue acque miracolose, i bei panorami sulla pianura di Abano Terme Padova, tana dei libri

Costo: 5 euro

Giovedì 8 novembre

Giovedì d’arte. La meraviglia delle arti dell'umanità

L'area dell'Ospedale giustinianeo e la Corte Lando: luoghi della solidarietà, assistenza e cultura a Padova - passeggiata e visita con Teresa Barbieri

Ritrovo: ore 14.45 in piazzale Pontecorvo davanti a Porta Pontecorvo - Padova

Temi: a Pontecorvo, il giardino Treves; nell'Ospedale giustinianeo, fortemente voluto dal vescovo Giustiniani a fine '700, l'Oratorio della Madonna della Neve (si visita), l'atrio ed il cortile principale; la Corte Lando-Correr, primo esempio di edilizia civile comunitaria

Costo: 2 euro

Partecipazione

Per partecipare alle iniziative non è necessaria alcuna formalità, si chiede sola la prenotazione al fine di poter organizzare al meglio gli incontri.

***Eventuali variazioni di data e orario verranno comunicate tempestivamente sul sito www.coopterradimezzo.com

Informazioni e prenotazioni

Cooperativa Sociale Terra Di Mezzo

www.coopterradimezzo.com

049.9131781 - 392.7993344 (dal lun al ven dalle 9 alle 15)

info@coopterradimezzo.com