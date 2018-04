“Natura Urbana a Padova”, incontro di apertura per la City Nature Challenge 2018

Il 27 aprile scatta, con il convegno “Natura Urbana a Padova” che si svolgerà alla Fornace Carotta dalle 9 alle 13.30, la City Nature Challenge 2018.

É una competizione internazionale promossa dal Natural History Museum of Los Angeles County e dalla California Academy of Sciences nell'ambito della #CitizenScience. Coinvolge oltre 65 città tra cui Los Angeles, San Francisco, Tokyo, New York, Miami, Roma, Berlino, Londra.

Come si partecipa al contest fotografico

Nell’ambito della City Nature Challenge, appassionati di natura, aspiranti scienziati e cittadini di tutto il mondo, partecipando in autonomia o accompagnati da ricercatori e specialisti, esploreranno la biodiversità urbana con l'obiettivo di scattare quante più foto possibili di piante, funghi e animali che vivono nelle aree urbane e inviarle attraverso l'app di iNaturalist. In palio il riconoscimento di città con maggiore sensibilità alla biodiversità urbana al mondo.

Padova parteciperà per la prima volta a questa competizione che durerà dal 27 al 30 aprile.

L'incontro

Ad aprire la quattro-giorni sarà il convegno organizzato dal dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (Tesaf) dell'Università di Padova, promotore della challenge a livello locale, in collaborazione con il comune di Padova.

L’appuntamento della Fornace Carotta sarà aperto dai saluti di Andrea Grappeggia, dirigente dell'Area didattica e servizi agli studenti dellUniversità di Padova, e di Chiara Gallani, assessore all’ambiente Padova.

I temi e il programma

Al centro della discussione la natura urbana spontanea, la rigenerazione urbana e le opportunità e prospettive offerte dalla scienza per i cittadini. Dopo il convegno e il buffet alle 15 è prevista una prova pratica dell’applicazione iNaturalist e la presentazione del City Nature Challenge, parallelamente si terrà il workshop del progetto europeo UGB Urban Green Belts - cinture verdi urbane in cui verranno presentate diverse esperienze di Comuni nella gestione del verde urbano.