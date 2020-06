“Naviglio DiVino”, degustazione in navigazione notturna da Padova a Stra con l’azienda agricola “La Roccola”

Padova Navigli - in collaborazione con Strada del vino Colli Euganei e Il Burchiello - presenta, per il sesto anno consecutivo, la sua eccezionale rassegna di degustazioni in navigazione by night da Padova a Stra e ritorno, tra Mura, Chiuse e sapori: ogni serata vedrà un’Azienda diversa presentare cinque calici di vino abbinati a piccoli assaggi di prodotti del territorio, il tutto accompagnato dalle esclusive selezioni musicali di Radio Cafè!

L'evento

Giovedì 16 luglio sarà La Roccola Cantina & Agriturismo a deliziarci con i suoi vini e i suoi piccoli assaggi in abbinamento!

*** Programma ***

La serata avrà inizio con la partenza della motonave - prevista per le 21 (appuntamento ore 20.50) - dal Pontile del Portello di Padova.

La suggestiva navigazione by night di Naviglio DiVino si svolge sul tratto Padova-Stra e ritorno: lungo questo percorso sarà possibile ammirare, mentre si naviga lentamente in uscita da Padova, parte delle antiche Mura rinascimentali della città, che saranno illustrate agli Ospiti da una guida professionista durante l’aperitivo che si svolgerà sulla terrazza della motonave. Superata l’intersezione con il Canale San Gregorio, la motonave sfilerà davanti alla superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana.

Una volta passata Villa Giovanelli, avrà inizio la degustazione delle cinque etichette di vino proposte dall’Azienda Vitivinicola protagonista della serata, accompagnati dai piccoli assaggi offerti da ristoratori e produttori del territorio.

Durante la navigazione, la motonave passerà attraverso la Chiusa di Noventa Padovana e la monumentale Chiusa di Stra, che potrà essere ammirata dalla terrazza panoramica.

Superata la Chiusa di Stra, la motonave si girerà in corrispondenza di Villa Foscarini Rossi di Stra e inizierà la navigazione di rientro lungo lo stesso percorso, mentre a bordo continuerà la degustazione.

L’arrivo al Pontile del Portello di Padova è previsto per le 24 circa.

*** Ripartiamo in sicurezza! ***

Le motonavi che ospiteranno le degustazioni vengono sanificate quotidianamente, inoltre a bordo saranno disponibili postazioni di gel igienizzante e verranno previsti i distanziamenti ove necessario.

Preghiamo i gentili ospiti di presentarsi all’imbarco muniti di regolare mascherina.

*** Quota di partecipazione ***

Quota unica promozionale di soli euro 29 per persona!

*** Cosa comprende ***

- Navigazione Padova-Stra-Padova a bordo di una motonave della flotta de Il Burchiello!

- Tour leader per illustrazione del percorso e assistenza a bordo!

- Degustazione composta da 5 calici di vino accompagnati da 4 piccoli assaggi (comprende mezzo litro di acqua)!

Contatti

PadovaNavigli

+39 049 8760233

info@padovanavigli.it

Info web

https://www.facebook.com/events/915849018877082