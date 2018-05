Premio NaviglioMovie, serata di cortometraggi ai Navigli Padova

Il Premio NaviglioMovie è la serata targata Navigli Padova dedicata ai filmmakers indipendenti locali. Realizzato in collaborazione con il collettivo indipendente padovano 4th Wall, questo evento si propone di raccogliere e proiettare i migliori cortometraggi locali realizzati da registi, sceneggiatori e filmmakers veneti.

Alla serata, presentata nella suggestiva location dei Navigli e condotta da Paolo Braghetto, verranno proiettati su grande schermo alcuni cortometraggi realizzati dal 2016 ad oggi, selezionati proprio da 4th Wall per potenzialità creativa ed espressività artistica.

Si parte giovedì 17 maggio alle 20 con un aperitivo di networking fra le varie crew, l’organizzazione e il pubblico, per poi proseguire con le proiezioni in gara.

Una giuria di 5 persone scelte per competenza decreterà il migliore fra i corti visti, decretando al termine dell’evento il vincitore del Premio NaviglioMovie 2018. Ma durante la serata tutti i presenti potranno esprimersi sui lavori proiettati tramite l’invio di un messaggio whatsapp, e verrà assegnato così anche il premio del pubblico, la targa Mazzacurati in memoria del Carlo regista, sceneggiatore ed attore italiano di recente scomparso.

L’evento, in perfetta linea con la vision di 4th Wall, rappresenta un’occasione per valorizzare il lavoro di talenti e capacità venete che vogliono esprimersi attraverso il cinema e per creare consapevolezza nella popolazione sul potenziale artistico presente nella nostra regione.

Ma il tema del Naviglio movie ideato da Federico Contin e Andrea Oreste non finisce qui, infatti la serata sarà anche l’apripista per altri eventi simili, come altri festivals o première, che 4th Wall sta preparando, e il lungo Piovego sarà un’ottima location per esplorare tematiche o generi cinematografici indipendenti diversi.

Nei prossimi giorni verranno resi noti i titoli dei corti, gli autori e i nomi dei componenti della giuria.

Per informazioni

Evento faceboom https://www.facebook.com/events/281182332422260/