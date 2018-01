“I pellegrini de Marostica”, spettacolo per “Ne vedremo delle belle!” a Tombelle

Torna con la 14esima edizione la rassegna di teatro veneto brillante "Ne vedremo delle belle!", che va in scena nel mese di febbraio al centro parrocchiale Madre Teresa di Calcutta di Tombelle.

Organizzazione: Pro Loco di Saonara

Patrocinio: Comune di Saonara e Comune di Vigonovo

Direzione artistica: associazione culturale Trentamicidellarte di Villatora

PROSSIMI EVENTI

inizio spettacoli ore 21

Sabato 17 febbraio

I PELLEGRINI DE MAROSTICA

compagnia Le Acque Mosse di Battaglia Terme

di Libero Pilotto

commedia brillante in tre atti in dialetto

regia di Sandro Cappellozza

Sabato 24 febbraio

FERIE CO SORPRESA

compagnia teatrale Le Tradizioni di Giavera del Montello

di Antonella Zucchini

commedia brillante in tre atti in dialetto

regia di Nila Bettiol

INGRESSO

Biglietto unico: 6 euro

Biglietteria aperta dalle ore 19.30

Prevendite: Bar Patronato Tombelle

Prenotazioni: 348.3240213

INFORMAZIONI

329.2299637 - 328.9288075

www.trentamicidellarte.it

www.prolocosaonara.it