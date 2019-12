ClioPopUp, inaugurazione del nuovo store a Padova e incontro con Clio

Il quarto, e ultimo, ClioPopUp del 2019 sarà a… Padova! Dopo aver fatto tappa a Napoli, Firenze e Milano siamo atterrati nella mia regione del cuore, il mio amato Veneto, dove sono nata e dove ho passato gli anni dell’infanzia immersa nei magici colori della natura delle Dolomiti.

A Padova abbiamo creato per voi un prezioso angolo rosa-corallo incastonato proprio nel cuore pulsante della città, a fianco del leggendario Palazzo della Ragione e a pochi passi dalla favolosa Piazza della Frutta, trovate il ClioPopUp in Via Stefano Breda, 17, in una zona ricca di storia e scorci mozzafiato.

Al ClioPopUp di Padova, troverete tutti i prodotti a marchio ClioMakeUp: la nuovissima palette BeautyLove, i CreamyLove Kiki e Spice Rouge già diventati cult, tutti gli ombretti in crema a lunga durata SweetieLove ed i popolari Lip Balm&Glam CoccoLove, ma non solo! In anteprima esclusiva solo per il ClioPopUp di Padova ci saranno due nuovissimi rossetti liquidi LiquidLove.

Quando

Apertura venerdì 6 dicembre alle 10.30

PS: Clio sarà presente venerdì dalle 16 alle 19.30 per incontrarvi tutti!

lunedì 10.30 - 19.30

martedì 10.30 - 19.30

mercoledì 10.30 - 19.30

giovedì 10.30 - 19.30

venerdì 10.30 - 19.30

sabato 10.30 - 19.30

domenica 10.30 - 19.30

orario continuato

Quanto restaerà aperto il ClioPopUp

Il ClioPopUp di Padova rimarrà aperto dal 06/12/2019 al 30/12/2019.

Il ClioPopUp di Padova osserverà l'orario di apertura ridotto 10.30 - 16.30 il 24/12/2019.

Il ClioPopUp di Padova rimarrà chiuso i giorni 25 e 26 dicembre 2019.

Il ClioPopUp di Padova si trova in Via Stefano Breda, 17

A piedi o in bicicletta

Da piazza della Frutta, 2 minuti percorrendo via Stefano Breda, 160m di distanza.

In auto

Raggiungete il parcheggio Piazza Insurrezione per lasciare il vostro veicolo e, in tutta tranquillità, raggiungere a piedi il ClioPopUp in due minuti a piedi, 150m di distanza.

Info web

https://www.cliopopup.com/

https://www.facebook.com/cliomakeup/

