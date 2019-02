“Tra Faber e Gaber”, Neri Marcorè all’MPX

Torna a Padova rassegna Il Suono e la Parola, promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Scuola di Musica “Gershwin” e con la media partnership di Radio Padova e Easy Network.

Sarà Neri Marcorè il protagonista del primo grande evento di questa edizione con uno spettacolo in prima assoluta per Padova che lo vedrà in scena insieme a tre musicisti d'eccezione in un omaggio a due icone della canzone d'autore italiana, Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber.

L’eclettico attore marchigiano, artista a tutto tondo capace di recitare, imitare, condurre e perfino cantare, salirà sul palco del Teatro MPX giovedì 18 aprile con lo spettacolo Tra Faber e Gaber per condurre il pubblico in un viaggio tra parole e note in cui racconta e interpreta le più belle canzoni di due maestri della musica cantautorale italiana.

Un omaggio a due grandi artisti, a cui in passato Marcorè ha dedicato due spettacoli teatrali di grande successo prodotti dal Teatro Archivolto di Genova: Un certo signor G nel 2008 e Quello che non ho nel 2017.

Assieme a lui sul palco tre grandi musicisti – Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini – in un progetto che dimostra ancora una volta la particolare sensibilità di questo artista, amatissimo da pubblico e critica, per il teatro musicale.

Le prevendite per lo spettacolo – platea numerata euro 20, galleria non numerata euro 15 – saranno disponibili a partire da sabato 23 febbraio presso Multisala MPX, Gabbia Dischi, HiFi Record, Scuola di Musica Gershwin e circuito Vivaticket.

Per maggiori informazioni: 3421486878 – info@ilsuonoelaparola.it – www.ilsuonoelaparola.it

giovedì 18 aprile, ore 21.15

MPX Multisala Pio X – via Bonporti, 22 – Padova

Neri Marcorè – voce

Giua – voce e chitarra

Pietro Guarracino – voce e chitarra

Vieri Sturlini – voce e chitarra

Biglietti: platea numerata euro 20 / galleria euro 15

Prevendite: Multisala MPX, Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin, HiFi Record e Circuito. Vivaticket www.vivaticket.it

