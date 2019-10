Neri per caso live a PianoP al Hotel Plaza di Abano Terme

Pianop è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali. Ventitrè serate pensate per creare un’alternativa di qualità, con spettacoli ed eventi abbinati a cene e aperitivi da gustare nel salotto dell’Hotel che si affaccia su piazza Repubblica.

L'evento

19 ottobre 2019: PianoP apre con i Neri per caso

PianoP

Show, music & food

Hotel Plaza (piazza Repubblica, Abano Terme)

Sabato 19 ottobre ore 21.30

Info e prenotazioni 049 8669333/ info@pianop.club

Biglietti online www.pianop.club

Neri per caso

Il gruppo a cappella più famoso ed apprezzato in Italia apre la programmazione della rassegna PianoP - Show, music & food ideata ed ospitata dall’Hotel Plaza di Abano Terme.

I Neri per Caso per l’occasione presenteranno il loro nuovo disco “We love the Beatles”, un lavoro che ha visto la partecipazione di numerosi artisti italiani per ricantare i successi dei Fab Four.

La realtà vocale si è fatta conoscere dal pubblico nel 1995, vincendo la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo. Il brano “Le ragazze” li ha portati in vetta alle classifiche traghettando l’omonimo album alla conquista di ben 6 dischi di platino con quasi 700mila copie vendute. Nel corso della loro carriera i Neri Per Caso hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani (Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi) e stranieri (Bobby McFerrin, solo per citarne uno).

Ingresso

General Admission 32 euro + commissioni di vendita // In cassa* 32 euro

Ingresso al concerto con posto a sedere NON garantito

VIP - Best View 42 euro + commissioni di vendita // In cassa* 42 euro

Ingresso al concerto con tavolo riservato e posto a sedere garantito nell'area Best View. Ogni tavolo può accogliere fino ad un massimo di 4 persone. Per prenotazioni inferiori alle 4 persone NON è garantita l'esclusività del tavolo.

*I biglietti possono essere acquistati anche presso la Reception del Plaza Hotel tutti i giorni dalle 10.30 alle 17 e la sera stessa dell'evento fino ad un'ora prima dello spettacolo, fino ad esaurimento posti.

Inclusa in ogni tipologia di biglietto una DRINK CARD per una consumazione gratuita da una selezione dal menù del Panoramic Cafè.

Dopo il concerto Dj-Set fino alle ore 24 con possibilità di incontrare gli artisti.

Ingresso e accettazione

Una volta completato l'acquisto online, dovranno esibire al personale dell'evento il voucher che riceveranno via mail in formato cartaceo o digitale (da smartphone o tablet).L’esibizione del voucher presso il desk di accettazione nella hall del Plaza Hotel di Abano Terme, sede della rassegna PianoP by Plaza, consente di ricevere il Braccialetto identificativo della tipologia di biglietto acquistato (VIP - Best View oppure General Admission) e la Drink Card.

PianoP by Plaza

M info@pianop.club

T 049 866 9333

www.pianop.club

Info web

https://www.facebook.com/events/2390154481075298/

http://pianop.club/neri-per-caso-live/