Neuroimaging dei tumori cerebrali, Andrea Falini alla Palazzina di Neuroscienze

La visualizzazione del cervello in vivo, sia nei suoi dettagli strutturali e anatomici (neuroimaging morfologico), sia nel corso di esecuzione di particolari compiti motori e cognitivi (neuroimaging funzionale) è il miglior modo per capire cosa è successo o sta accadendo all'organo principale del sistema nervoso centrale, il cervello.

Nel tempo le indagine si sono fatte sempre più accurate anche grazie al progresso tecnologico legato agli strumenti diagnostici: dall’elettroencefalogramma, grazie al quale è possibile analizzare il funzionamento normale o patologico della corteccia cerebrale registrando e trascrivendo su carta i tracciati che rappresentano l’attività elettrica spontanea del cervello, allo sviluppo del neuroimaging. TAC (Tomografia assiale computerizzata) e RM (Risonanza magnetica) sono impiegati per lo studio delle condizioni morfologiche e dello sviluppo anatomico del cervello, nonché per la rilevazione e localizzazione di danni cerebrali di qualsiasi tipo, come per es. ictus, tumori o traumi meccanici, la PET (Positron emission tomography) e la fMRI (Functional magnetic resonance imaging) sono invece due metodi radiologici di neuroimaging funzionale, che permettono di studiare la localizzazione cerebrale delle funzioni cognitive e motorie superiori.

Andrea Falini, Ordinario di Neuroradiologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, spiegherà martedì 9 maggio alle ore 17.30 in Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze in via Giustiniani, 2 Padova i progressi nel neuroimaging dei tumori cerebrali nell’ambito dell’incontro organizzato per il ciclo "Martedì della Clinica neurologica" dal Dipartimento di Neuroscienze.

Andrea Fallini è Presidente Sezione di Neuroradiologia della S.I.R.M e Professore Ordinario di Neuroradiologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Direttore dell’Unità Operativa di Neuroradiologia, Coordinatore della ricerca clinica della Divisione di Neuroscienze, Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele, Milano.