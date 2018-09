“New Italian Blood. Top 10 architetti e paesaggisti under 36” in mostra al Pedrocchi

Arrivano anche a Padova i migliori 10 giovani studi emergenti nell’ambito nazionale dell’architettura e dello spazio pubblico/paesaggio selezionati dall’associazione no profit Newitalianblood http://www.newitalianblood.com/index.pl

Dal 27 settembre al 6 ottobre la sala Verde del caffè Pedrocchi a Padova ospiterà la mostra

“ New Italian Blood. Top 10 architetti e paesaggisti under 36”

In esposizione ci saranno appunto i 10 migliori progettisti o studi operanti in Italia o all'estero con almeno un partner italiano under 36.

Il premio si ispira al Nouveax Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes organizzato dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese dedicato alla promozione dei giovani talenti favorendone l'integrazione nel mercato. Il Premio NIB rappresenta un'occasione di visibilità e confronto per i progettisti italiani, negli anni il premio ha infatti selezionato un totale di 170 studi, 90 architetti e 80 paesaggisti.

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a Salerno: subito dopo parte la mostra itinerante dei lavori per tutto lo Stivale, in particolare nelle città dove hanno sede gli studi premiati.

Ecco perché la Mostra arriva anche a Padova dove ha sede oltre che a lo studio ABACO , uno dei 10 premiati nell’edizione 2017, che ha organizzato l’evento assieme all’ Ordine degli architetti di Padova .

“Per noi è un’occasione unica e importante – spiega Alice Braggion dello Studio ABACO- per presentare i nostri lavori ma anche per parlare di architettura alla città e ai cittadini. Il nostro mestiere ci chiede di dialogare continuamente con chi vive gli spazi che noi immaginiamo”.

"L’evento inoltre mette in luce la nuova generazione di architetti che, con nuovi modi e strumenti, affronta il mondo della professione. Architetti che hanno bisogno, anche attraverso questi eventi, di vedere e di dare segnali positivi, di incoraggiamento e di entusiasmo".