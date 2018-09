NYJS: New York jazz stories, foto di Andrea Boccalini in mostra alle scuderie di palazzo Moroni

Inaugurazione: 13 ottobre 2018, ore 18.30

L’inaugurazione sarà accompagnata dall’esibizione della Magicaboola Brass Band, che proporrà contaminazioni di jazz, blues, etnica, hip hop, funk, canzone popolare.

Il Padova Jazz Festival nella sua 21ma edizione presenta alle Scuderie di Palazzo Moroni una mostra fotografica di una quarantina di immagini di uno dei maggiori fotografi contemporanei di musica jazz, Andrea Boccalini.

Le fotografie esposte sono state realizzate durante un soggiorno di due anni a New York, un’esperienza musicale e umana straordinaria, durante la quale il fotografo ha ritratto i musicisti e l’atmosfera del jazz, non solo nei palchi dei club ma, in particolare, nelle strade, durante le jam session e nei momenti di pausa. Un racconto tessuto per immagini per descrivere il jazz nella sua vera essenza, le difficoltà di vivere di musica in una città in continuo cambiamento, tra tradizione, innovazione e nuove tendenze.

Andrea Boccalini, fotografo quarantenne, ha collaborato con i più importanti artisti e riviste del jazz italiano e internazionale, realizzando immagini di quasi 200 copertine di dischi.

È ambasciatore del marchio Leica e docente della Leica Akademie Italy.

Il Padova Jazz Festival, in programma dal 13 ottobre al 24 novembre, anche quest’anno porta nelle più prestigiose sedi musicali cittadine musicisti di fama internazionale come Chick Corea, John Scofield, Enrico Rava, Joe Lovano e Pat Martino. Non mancherà lo spazio alle giovani proposte, artisti statunitensi e italiani, esponenti del più classico swing e del jazz d’avanguardia.

Sulla scia del successo riscosso nelle precedenti edizioni, i concerti principali del Padova Jazz Festival saranno affiancati dagli appuntamenti con musica dal vivo di Jazz@Bar, in numerosi locali del centro e della prima periferia.

Gli eventi e la mostra sono a cura dell'Assessorato alla Cultura e dell’Associazione Culturale Miles.

Informazioni

Ingresso libero

Orario 9.30-12.30 e 14-18; chiuso il lunedì

Associazione culturale Miles

Tel +39.347.7580904

info@padovajazz.com

www.padovajazz.com

