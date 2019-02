Rassegna Next al ridotto del Verdi con “Esemplari femminili”

Al Ridotto del Verdi va in scena il teatro contemporaneo Phoebuskartell. Dopo il successo delle scorse stagioni, torna a Padova per il terzo anno consecutivo Next, la rassegna di teatro contemporaneo promossa dalla Regione Lombardia per dar voce e spazio ai nuovi linguaggi della scena.

Il 19 febbraio, la rassegna propone lo spettacolo Esemplari femminili, a cura dell’Associazione Culturale Fattoria Vittadini: un’opera a passo di danza sul genere femminile e su cosa significhi per la donna vivere nella società contemporanea. Attraverso la metafora documentaristica, due esemplari femminili diventano oggetto di studio. Nel farsi osservare svelano le dinamiche proprie del mondo che abitano quotidianamente. Dopo un inizio scanzonato ed esuberante, lo sguardo si fa più intimo e riflessivo, a voler indagare una maturità, una interiorità che trasporta lo spettatore verso il lato oscuro della femminilità, in una tensione emotiva che svela inattesi paesaggi onirici.

Falafel express è il quarto titolo del cartellone che, martedì 26 febbraio, con la Compagnia Lumen. Progetti, Arti, Teatro porta in teatro l’illustrazione per narrare la storia di Mahdì, un ragazzo nato e cresciuto nel Sud Italia che però italiano non è. Non lo è per le Stato, non lo è per le carte che lo identificano e per le persone che lo accolgono a Venezia, dove arriva per studiare all’università. Mahdì ha madre siriana e padre egiziano, ha amici italiani e una passione per le lingue straniere. Ma per se stesso chi è? Per scoprirlo intraprenderà un viaggio alla ricerca della propria identità, scontrandosi con le contraddizioni di un paese che sembra assurdo anche a chi la cittadinanza ce l’ha.

Martedì 12 marzo, infine, a chiudere la rassegna è lo spettacolo I ragazzi del massacro, di Linguaggi Creativi, che affronta il tema della giustizia a partire dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco. In scena la storia di una maestra assassinata dai suoi undici allievi della scuola serale, nel 1968, e di un uomo che non si arrende alle apparenze. Una voce fuori dal coro, che pone la giustizia al di sopra di ogni convenienza. Una vicenda estremamente umana, espressione di coloro che credono nella verità come bene necessario e nella giustizia come vittoria di ogni uomo contro la barbarie. Una riflessione etica e politica sulla necessità di perseguire la verità ad ogni costo.

Next è un progetto della Regione Lombardia, sostenuto dalla Fondazione Cariplo e organizzato dall’AGIS lombarda, che intende promuovere un territorio culturalmente fertile rafforzando e sviluppando una Rete di contatti con operatori italiani ed esteri.

Biglietti

Intero 10, ridotto 8 euro

Riduzioni

Abbonati a tutte le rassegne della Stagione di Prosa

Under 26

Over 65

Ridotto 3 euro studenti di tutte le facoltà universitarie del Veneto

