Rassegna Next al ridotto del Verdi con “I ragazzi del massacro”

Al Ridotto del Verdi va in scena il teatro contemporaneo Phoebuskartell. Dopo il successo delle scorse stagioni, torna a Padova per il terzo anno consecutivo Next, la rassegna di teatro contemporaneo promossa dalla Regione Lombardia per dar voce e spazio ai nuovi linguaggi della scena.

Scopri tutti gli spettacoli della rassegna Next al Verdi

Martedì 12 marzo a chiudere la rassegna è lo spettacolo I ragazzi del massacro, di Linguaggi Creativi, che affronta il tema della giustizia a partire dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco. In scena la storia di una maestra assassinata dai suoi undici allievi della scuola serale, nel 1968, e di un uomo che non si arrende alle apparenze. Una voce fuori dal coro, che pone la giustizia al di sopra di ogni convenienza. Una vicenda estremamente umana, espressione di coloro che credono nella verità come bene necessario e nella giustizia come vittoria di ogni uomo contro la barbarie. Una riflessione etica e politica sulla necessità di perseguire la verità ad ogni costo.

Next è un progetto della Regione Lombardia, sostenuto dalla Fondazione Cariplo e organizzato dall’AGIS lombarda, che intende promuovere un territorio culturalmente fertile rafforzando e sviluppando una Rete di contatti con operatori italiani ed esteri.

Biglietti

Intero 10, ridotto 8 euro

Riduzioni

Abbonati a tutte le rassegne della Stagione di Prosa

Under 26

Over 65

Ridotto 3 euro studenti di tutte le facoltà universitarie del Veneto

