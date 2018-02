Neymar Jr’s Five, a Padova la terza tappa del torneo per ragazzi del campione brasiliano

Giunto alla terza edizione, il Neymar Jr’s Five è un torneo di calcio a cinque organizzato da Red Bull e riservato a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con due soli fuori quota per squadra.

La grande novità di quest’anno sarà un torneo riservato anche alle sole donne.

Le squadre femminili e maschili vincitrici della fase nazionale voleranno poi in Brasile per la finale mondiale, in programma a fine luglio all’Instituto Projeto Neymar Jr, dove incontreranno il fenomeno brasiliano.

In Italia le tappe previste dal torneo sono otto: a Padova si svolge la terza, in programma sabato 21 aprile a Villa Ferri.

Neymar presenta il suo torneo: guarda il video