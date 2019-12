"Una stagione all'inferno": Nicola Lotto legge Arthur Rimabud

Nicola Lotto legge e musica le parole di Arthur Rimbaud il 6 dicembre al Parco Buzzacarini - Boachetto dei Frati. Affrontare un reading su Una stagione all'inferno è compito arduo, delicato e affascinante. Il testo appare come un delirante resoconto dello stato agitato e febbrile che pervade uno dei più grandi poeti contemporanei della civiltà occidentale. Arthur Rimbaud non guadagnerà mai in vita la fama e la stima tributatagli invece negli anni conseguenti la sua morte. Una stagione all'inferno rappresenta il testamento onirico e allucinato di uno scrittore cui istinto poetico si è saputo rivelare cristallino e senza compromessi di sorta.

Il reading prenderà le mosse fedelmente dal testo (tradotto da Ivos Margoni): una prosa poetica di oscura bellezza e aperta alle più disparate interpretazioni. Rimbaud fa i conti con la vita e ci parla come se si trovasse all'Inferno, quindi si manifesta come una presenza proveniente da un mondo Altro, da una dimensione non terrena. Nei vari capitoli l'autore affronta il tema della malattia, del delirio, del dubbio costante sul come sia necessario vivere, della morte come passaggio e della vita come viaggio perpetuo, infinito, sempre sul limite tra coscienza e incoscienza.

Nel reading verranno letti alcuni passi capaci di svelare la complessità e l'interezza del volume, le parti lette saranno intervallate e collegate da interventi di chitarra acustica e canzoni appartenenti al repertorio contemporaneo. La musica ha il compito di evocare immagini e colorare di suoni parole già importanti dal punto di vista simbolico, parole che già aprono mondi, squarci sotto i piedi, che sanno di spiritismo e magia.

Nicola Lotto (Padova, 1983), cantante e chitarrista, cantautore. Le sue canzoni sono eseguite con chitarra acustica e voce, influenzate dalla tradizione folk e dal cantautorato, soprattutto di matrice italiana. Ha al suo attivo numerose esperienze di drammatizzazione e reading; nel suo percorso sperimentale, si dedica a questo nuovo progetto: realizzare il reading di "Une saison en enfer"di Arthu Rimbaud.

