"Niente è perduto": pittura, fotografia, installazioni e ceramica allo Spazio Biosfera

"Niente è perduto"

Spazio Biosfera

dal 18 al 20 maggio

Dal 18 al 20 maggio allo Spazio Biosfera cinque artiste affrontano il tema del perduto e del ritrovato attraverso una dinamica ed entusiasmante mostra di fotografia, pittura, ceramica e istallazioni, ma anche design e bijou d'autore.

Tre giorni per confrontarsi con gli artisti e partecipare ai loro brevi workshop.

Domenica, in occasione di "Muse in Ghetto", la galleria spalanca le porte all'arte, proponendo una mostra sul recupero dei valori, dei sentimenti, dei luoghi, dei materiali.

Informazioni

www.nienteeperduto.it

www.disandra.it/lab.html