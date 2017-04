Nightfall, la mostra di Patricia Onyewenjo al Ristorante Donna Irene di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Inaugura al Ristorante Donna Irene di Padova Nightfall, la nuova mostra dell’artista tedesco-nigeriana Patricia Onyewenjo.

Diciassette quadri di varie misure, tutte in olio su tela, dipinti negli ultimi 2 - 3 anni, legati da un unico tema: il tramonto in città.

Quello che colpisce di questi quadri è lo stretto rapporto tra fotografia e pittura, reso fluido dagli strati di colore che sgranano e sporcano l'immagine, rendendola più intima e personale, e consentendo a ognuno di ritrovare un po’ di sé. Temi come l'estraneità, la solitudine, la luce, la speranza, il desiderio sono le chiavi di lettura di tutta questa nuova collezione.

Patricia, artista di origine tedesco - nigeriano è cresciuta in Germania a Berlino e ha vissuto per tanti anni negli Stati Uniti a Miami. Patricia ha studiato pedagogia alla Università di Francoforte e ha ottenuto il diploma di musica presso il George Liszt Musical school.

Ha lavorato per tanti anni nel mondo della moda e della musica in Germania, Inghilterra, Spagna e soprattutto negli Stati Uniti.

Tali esperienze le hanno dato la possibilità di interagire e confrontarsi in un ambito internazionale.

Questo percorso eclettico e stimolante ha portato Patricia a esprimere tutta la sua creatività nella pittura, passione che in realtà era già iniziata all’età di 12 anni, conseguentemente con un viaggio scolastico a Roma, dove rimane affascinata dai capolavori degli artisti del medioevo

Dal 2007 si è trasferita a Padova dove attualmente vive e lavora.

Le opere di Patricia sono la sintesi di un profondo dialogo dell'artista con se stessa.

Una ricerca d'assoluto che non ha radici nella politica o nell'attualità e che non subisce i condizionamenti dell'ambiente esterno. Un viaggio nell'io e nell'inconscio che trova nel linguaggio della pittura la via per esprimersi. La sfida ad adattarsi culturalmente a ambienti nuovi; solitudine ed isolamento ma anche speranza, successo, amore e coraggio di superare gli ostacoli della vita: questi sono i grandi temi della produzione dell’artista.

“La mia arte non è volta a rappresentare l’immagine di una metropoli o di persone ma piuttosto è il tentativo di trasferire su tela un preciso stato d’animo”

Le opere sono tutte create con la tecnica dell'olio su tela.

Mostre passate

2016 Rassegna Nazionale, Art Venice

2016 Telepresentazione Galleria Vecchiato, Padova

2016 Premio Joan Miro’, Biennale di Asolo

2016 Premio Marc Chagall, Villa Breda, Padova

2016 Rassegna Nazionale Citta’ d’Este

2016 Galleria Govetosa, Padova

2015 Galleria Govetosa, Padova

2014 Architects Party, Padova