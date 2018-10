Spettacolo “Nina no far la stupida” al teatro Don Bosco

L’associazione Amici di San Camillo Padova Onlus propone venerdì 19 ottobre, alle ore 21, “Nina no far la stupida”, commedia musicale in tre atti di Arturo Rossato e Gian Capo, portata in scena dalla compagnia teatrale Arlecchino di Padova per la regia di Sara Centenaro. Appuntamento al Teatro polivalente Don Bosco, via San Camillo de Lellis, 4.

Il ricavato della serata sostiene le attività dell'Associazione di assistenza ospedaliera e domiciliare e di aiuto alimentare alle famiglie bisognose.

Precede lo spettacolo un cocktail di benvenuto alle ore 20.30.

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

Associazione Amici di San Camillo Padova Onlus

telefono 049 8072055 - cell 368 7893709

email amici.sancamillo@gmail.com