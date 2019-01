“Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e luce”, proiezione al Piccolo Teatro

Gli amanti di Monet devono assolutamente segnarsi questo appuntamento: domani martedì 29 gennaio, sullo schermo del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) alle ore 17 e alle ore 21.15 sarà proiettato il film-evento dedicato al padre dell’impressionismo, che si concentrerà sull’interesse del pittore per le ninfee. Il film, dal titolo “Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e luce”, che rientra nel progetto “La grande arte al cinema”. Il film condurrà gli spettatori tra alcuni dei luoghi simbolo dove la passione di Monet per le ninfee è sbocciata e dove sono conservate oggi le tele frutto di questa ossessione: il Musée Marmottan, il Musée de l’Orangerie e il Musée D’Orsay, Giverny con la Fondation Monet, la casa e il giardino dell’artista, e tra i magnifici panorami di Étretat. Un viaggio che comincia a Le Havre, dove Monet passa i primi anni della propria vita artistica, e che prosegue risalendo la Senna fino a Giverny, dove Monet dedica anima e corpo al compimento della sua opera, che si può oggi ammirare a Parigi, nel Musée de L’Orangerie, nelle magnifiche sale ovali da lui stesso disegnate.

A far da guida in questi luoghi ci sarà Elisa Lasowski, nota al pubblico per le interpretazioni nelle serie tv Versailles e Il Trono di spade.

Accanto alle immagini e alle parole scorre la colonna sonora firmata da Remo Anzovino, già autore delle musiche per altri film dedicati all’opera di grandi artisti, come Van Gogh – Tra il grano e il cielo.

“Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e luce” getta nuova attenzione sull’opera dell’artista anche grazie alle collaborazioni e agli interventi di numerose personalità legate alla sua figura: lo storico e scrittore Ross King, autore del best seller Il mistero delle ninfee. Monet e la rivoluzione della pittura moderna, edito in Italia da Rizzoli, che si è occupato della consulenza scientifica, la fotografa fiamminga Sanne De Wilde e la giardiniera della Fondation Monet, Claire Hélène Marron.

“Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e luce” permette al pubblico di scoprire il ruolo fondamentale che ebbe il progetto della Grand Décoration nella vita e nell’opera del pittore: è dipingendo i carnosi petali delle ninfee morbidamente adagiate sulle acque degli stagni che Monet esce dalla depressione in cui è sprofondato e che non gli permette più di dipingere.

Come spesso accade il destino si prende però gioco delle speranze dell’artista: Monet muore cinque mesi prima che il suo sogno si trasformi in realtà. Forse è un bene, visto che inizialmente i francesi screditano l’opera. Bisogna aspettare trent’anni, quando le ninfee di Monet arrivano negli Stati Uniti perché il pubblico si innamori di queste opere in grado di profondere calma e sospendere l’aria intorno a sé.

Biglietti d’ingresso: interi euro 9, Ridotti euro 8, Associati euro 7.

La biglietteria aprirà 30 minuti prima della proiezione.

