Elena Anticoli De Curtis, nipote di Totò, presenta il libro "Il Principe Poeta" a Selvazzano - Evento annullato

A seguito dell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute si comunica che gli appuntamenti a Selvazzano in programma nel periodo interessato fino al 1 marzo 2020 sono stati rinviati o annullati a data da destinarsi.

---

La Città di #Selvazzano Dentro in collaborazione con Ricomincio Da Tre-Padova organizzano sabato 29 febbraio alle ore 12 all'Auditorium San Michele in via Roma 68 la presentazione del libro "Il Principe Poeta" con ospite Elena Anticoli De Curtis nipote di Totò.

ntroduce Claudio Casorati e modera Giovanni Rattini.

Ingresso libero

Per informazioni

392.2810054

www.ricominciodatre.it

info@ricominciodatre.it

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php