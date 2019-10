Al Talent Garden Padova il "No Digital Meet"

Il No Digital Meet è lo spin off ufficiale del Digital Meet, nasce come il suo fratello maggiore a Padova dalla mente di quei "pazzi" di Spaze e come il fratello maggiore è totalmente gratuito. L'evento si terrà il 22 e 23 ottobre 2019.

Il No Digital Meet è per persone consapevoli, smart, creative, che sanno distaccarsi dalla tecnologia o magari vogliono fare un po’ di digital detox. Persone che hanno l’interconnessione digitale come pane quotidiano e necessitano di lasciarla un po' da parte. Persone che sentono il bisogno di andare finalmente da online ad offline, che valutano le esperienze reali e le connessioni umane più importanti rispetto alle cose online. Se sei una di queste persone, questo è l’evento per te!

Tutto l’evento di entrambi i giorni si basa su workshop, sessioni, interventi e attività esperienziali gratuite. Per partecipare all’evento e far parte dei nostri è obbligatoria la registrazione in EventBrite.

Registrati ad ogni attività a cui vuoi partecipare cliccando sul link dedicato.

Informazioni e contatti

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-no-digital-meet

- https://www.facebook.com/spazeitalia

- Evento Facebook giorno 1

- Evento Facebook giorno 2

Gallery