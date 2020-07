Una maglietta bianca per dire NO all’odio: flash mob davanti a palazzo Moroni

Arcigay Tralaltro Padova, Padova Pride 2020, e le altre associazioni aderenti, invitano tutta la comunità, LGBTQ+ e non, ad aderire alla campagna “SPAZZA L’ODIO”; campagna a favore della legge contro l’omobitransfobia e la misoginia.

L’appuntamento è per sabato 11 luglio 2020 alle ore 11 in via VIII Febbraio, davanti a Palazzo Moroni. Sarà presente l'on. Alessandro Zan relatore del provvedimento.

Gli organizzatori invitano chi volesse partecipare ad indossare una maglietta o una camicia bianca per dire NO all’odio.

«Il dibattito interno ed esterno alle aule parlamentari e i fatti di cronaca che hanno scandito le ultime giornate – afferma Mattia Galdiolo di Arcigay Tralaltro Padova- hanno reso evidente quanto odio, quanti stereotipi e pregiudizi, quanta violenza, colpisca la comunità LGBTQ+. Le persone LGBTQ+ sono spesso vittime perché lesbiche, gay, transgender, bisessuali. La violenza di cui sono vittime è fisica, è violenza e prevaricazione economica, è violenza sociale. Una legge che tuteli le vittime e che operi un cambiamento serve subito»

Molte sono le organizzazioni che già hanno aderito all’iniziativa. Tra queste: Partito Democratico Padova, Coalizione Civica Padova, Partito Comunista Italiano, Giovani Democratici Padova, UDU, Unione Degli Universitari Padova, Rete Studenti Medi Padova, AGEDO Padova, Coro Canone Inverso.

Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, gli organizzatori invitiamo tutti i partecipanti a rispettare il distanziamento sociale e ad indossare la mascherina per tutta la durata della manifestazione.

Per informazioni

www.tralaltro.it

https://www.facebook.com/events/215900996222089/