No alla violenza sulle donne: “Ti ho amato da morire”, musica e parole al Pollini

“Ti ho amato da morire”,

la musica e le parole

come strumenti di sensibilizzazione.

Alle ore 21 recital in Auditorium per la Giornata contro la violenza sulle donne auditorium via Cassan – ingresso libero con offerta libera.

Venerdì̀ 22 novembre, il conservatorio Cesare Pollini di Padova partecipa alle iniziative relative alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (fissata il 25 novembre dal 1999, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite).

Alle ore 21 l’auditorium Pollini (via Cassan 17, Padova) accoglierà il recital “...ti ho amato da morire.”, uno spettacolo che si compone di una lettura di brani tratti dal libro Ferite a morte di Serena Dandini. L’evento ha il patrocinio del Comune di Padova ed è organizzato in collaborazione con l’associazione PadovaDonne e Soroptimist International.

Sul palcoscenico suonerà al pianoforte il maestro Andrea Ferrari, che proporrà musiche originali e suoi arrangiamenti. Le interpretati dall’associazione PadovaDonne sono (in ordine di apparizione): Barbara Andrigo, Elena Bullo, Barbara Giovannelli, Alessandra Brotto, Rosanna Tosato, Giorgia Carraro, Eleonora Boscaro, Tatiana Bullo.

L’associazione PadovaDonne nasce nel 2007 da un gruppo di circa una ventina di donne che si sono riconosciute nel desiderio comune di diffondere un punto di vista femminile sulle questioni attuali.

L’ingresso sarà libero, con possibilità di lasciare un’offerta: il ricavato sarà interamente devoluto al Centro Veneto Progetti Donna, associazione di volontariato che offre sostegno a donne in difficoltà e coinvolte in situazioni di violenza e maltrattamento, non solo familiare.

Il Centro Veneto Progetti Donna destinerà i fondi raccolti durante la serata alle molteplici necessità delle sue strutture di accoglienza. “Le case delle farfalle – spiega in una nota - non sono solo costruzioni in mattoni, ma luoghi di libertà, condivisione, crescita e autodeterminazione. Rappresentano i percorsi che le donne intraprendono per uscire dalla violenza ma sono anche luoghi sicuri, protetti e luminosi in cui tutte le donne e i loro bambini dovrebbero poter vivere”.

Per informazioni è disponibile il numero di telefono: 049 8750648.

Email: auditorium@conservatoriopollini.it

Facebook: https://www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova/

Sito: www.conservatoriopollini.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/788918871537220/