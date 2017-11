No alla violenza contro le donne, IV marcia del Tavello da Villa Trieste a Vaccarino

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/490035194700465/

4a Marcia del Tavello | 26 novembre 2017

🏃🏻 Marcia ludico motoria di 6, 12 e 18km 🏃🏻

📍 Vaccarino di Piazzola sul Brenta

Scatta contro la violenza e partecipa anche tu!

🎗 GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 🎗

Il gruppo Brenta Runners (Amici del Brenta + Limena Run + Gruppo Podistico Piè Veloce) in collaborazione con l'Assessorato e il Comitato alle Pari Opportunità del Comune di Piazzola sul Brenta, Pro Loco Piazzola, Comune di Limena, Comune di Curtarolo, Forever Libere di Correre e Sportello ReteDonna organizza la "4a Marcia del Tavello".

➡ In occasione della "Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne" questa marcia è volta a sensibilizzare su questo tema attraverso la promozione del benessere psicofisico, il potenziamento di relazioni positive e spazi di comunità condivisi.

⏰ Ritrovo e iscrizioni dalle 7.30 presso ingresso Villa Trieste in via Padova Bassano 47 - Vaccarino di Piazzola sul Brenta;

🎊 Partenza di gruppo ore 8;

🎈 Pacers sul percorso dei 18km a 5 andature fisse: 4.30 - 5 - 5.30 - 6 e 6.30 min/km;

🎒 Servizio di custodia zaini.

Per INFO e ISCRIZIONI:

📞 340 56 53 543



Per info sul Comitato Pari Opportunità Piazzola sul Brenta:

Tel: 334.6841926

Mail: sportelloretedonna@gmail.com

DETTAGLI

4° Marcia del Tavello: il 26 novembre per dire no alla violenza contro le donne

“Scatta contro la violenza” è questo lo slogan della 4a edizione della Marcia del Tavello, che si svolgerà domenica 26 novembre a Limena. “Una marcia di 6,12 e 18 chilometri che si snoderà lungo il Parco del Tavello e le rive del Brenta nel territorio del Comune di Limena promossa dall’Associazione Brenta Runners in collaborazione con i Comuni di Limena, Piazzola sul Brenta e Curtartolo in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle donne che si celebra il 25 novembre ogni anno – spiega il Vice Sindaco del Comune di Limena Cristina Turetta – Obiettivo, sensibilizzare sul tema del femminicidio e della discriminazione di genere”.

“Un’occasione di fare sport e ma anche di riflettere – commenta l’Assessore Nicol Ranzato di Piazzola sul Brenta - con eventi collaterali, letture a tema, nastrini rossi e immagini che avranno un riscontro anche sui social (#iocimettolafaccia e #scattacontrolaviolenza), e che coinvolgerà giovani, adulti ma anche i ragazzi delle scuole di Piazzola e Limena”.

Oltre 1.500 le persone che hanno partecipato alla scorsa edizione, e che hanno contribuito, con la loro iscrizione, come accadrà anche quest’anno, a finanziare la Casa Priscilla, una casa famiglia di Padova che accoglie donne e bambini che hanno subito violenza domestica.

L’iniziativa è a corollario di servizi che i Comuni coinvolti hanno attivato per le donne: lo Sportello Rete Donna a Piazzola, con operatori che offrono servizi gratuiti di ascolto e consulenza, anche su tematiche che riguardano l’impiego, e la convenzione con Il Centro Veneto Progetto Donna, un luogo dove le donne possono trovare ascolto, attenzione, rispetto per ogni tipo di disagio, stipulato da Limena. Sempre a Limena, da quest’anno il Comune propone alle scuole medie corsi formativi e di prevenzione contro la violenza di genere.

La marcia prenderà il via per i gruppi alle 8 e per la partenza libera alle 9 da Villa Trieste a Vaccarino (via Padova Bassano 47), previa iscrizione dalle 7.30; si concluderà, sempre a Villa Trieste, alle 12. Tre i percorsi, tutti pianeggianti e attraverso aree di pregio naturalistico: 6, 12 e 18 chilometri.

Circa 80 i volontari delle tre associazioni podistiche che formano il gruppo Brenta Runners (Amici del brenta di Piazzola, PiE’ Veloce di Curtarolo e Limena Run) al lavoro per garantire la buona riuscita della manifestazione, coadiuvati dalla Protezione Civile, dagli agenti della Polizia Municipale.

La marcia si terrà anche in caso di maltempo.

Per informazioni 340.5653543, facebook.com/brentarunners

Evento facebook https://www.facebook.com/events/490035194700465/

Gallery