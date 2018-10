“Noi ragazzi del ’99”, tutti gli eventi alla caserma "Oreste Salomone"

E' stata presentata presso la caserma “O.Salomone” la manifestazione che impegnerà il Comando Forze Operative Nord dal 11 al 14 ottobre in una serie di appuntamenti diretti a raccontare e far rivivere gli anni della Grande Guerra.

La scelta di dedicare questo evento ai “ragazzi del ‘99” evidenzia la dedizione e la lealtà di questi soldati, passati dalla famiglia in prima linea, il cui apporto fu determinante per la Vittoria.

Un'idea, come ha tenuto a sottolineare il Generale di Corpo d'Armata Amedeo Sperotto, Comandante delle Forze Operative Nord, ispirata alle parole del Presidente della Repubblica e Capo delle Forze Armate, On. Sergio Mattarella, che nel recente discorso di fine anno aveva paragonato quei giovani a quelli nati nel 1999, che quest'anno per la prima volta sono stati chiamati al voto.

Anche gli altri convenuti hanno evidenziato, di comune accordo, l'importanza di questa iniziativa per non dimenticare i numerosi caduti in nome della patria e colto, inoltre, l'occasione per ribadire la necessità di una continua collaborazione tra l'Esercito Italiano e le Istituzioni. Al tavolo delle autorità erano presenti Sergio Giordani Sindaco di Padova, Roberto Valente Segretario Generale del Consiglio Regionale del Veneto, Fabio Bui Vice Presidente della Nuova Provincia di Padova Enrico Del Sole Vice Presidente Assindustria Veneto Centro, Gilberto Muraro, Presidente della Fondazione CARIPARO, il Professore Andrea Bergamo, Dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Padova.

A quest'ultimo il compito di chiudere gli interventi; significativo il suo apporto che ha messo in luce come i ragazzi, oggi, siano sicuramente più attratti dai new media ma non per questo bisogna rinunciare a far conoscere loro determinati valori del passato. Sono 12 gli Istituti della provincia di Padova e Venezia che hanno aderito al progetto, per un totale di circa 600 studenti, che visiteranno il percorso storico rievocativo appositamente realizzato all'interno della caserma: la fedele ricostruzione di una trincea che permetterà ai visitatori di addentrarsi nel vissuto dei soldati e, con un approccio diverso, stimolare l'immaginazione per far comprendere come potesse essere traumatico per loro l'arrivo al fronte.

Si comincerà giovedì 11 alle ore 10 con l'Alzabandiera Solenne in Prato della Valle e l'aviolancio del 1° Luogotenente Giuseppe Tresoldi, a cui verrà conferito un premio dalla Provincia di Padova, con un Tricolore di 400 metri quadrati. Alle ore 17 l'esibizione della Fanfara della Brigata paracadutisti “Folgore”.

Da giovedì dalle 14 alle 18 la cittadinanza potrà visitare gratuitamente la mostra, i mezzi militari d'epoca e i reperti bellici, e sabato 13 e domenica 14 anche la mattina dalle 9 alle 12.30.

Il serale di venerdì 12 sarà allietato dalle Fanfare delle Brigate “Pozzuolo del Friuli” e “Ariete”, sabato 13 alle 20.45 invece toccherà al Gruppo Teatrale “Il Canovaccio” con lo spettacolo “Filo spinato nel cuore” e, a chiudere, domenica 13 il coro del CAI – Club Alpino Italiano proporrà i canti popolari rievocativi del primo conflitto mondiale.

Gli orari di apertura al pubblico del percorso rievocativo storico, presso la caserma “O.Salomone” in Parato della Valle (Padova), sono i seguenti:

🔺Giovedì 11 e venerdì 12 ottobre dalle ore 14 alle 18;

🔺Sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle ore 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 18.

🔈Ingresso gratuito

