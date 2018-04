"NO!, storia di un rifiuto": lo spettacolo di Giacomo Vallozza al centro San Gaetano

La vicenda dei seicentomila soldati italiani che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale e di continuare a combattere al fianco dell'esercito tedesco, pagando la propria coraggiosa scelta con l'internamento nei lager del Terzo Reich, dai quali molti non fecero ritorno, è protagonista dello spettacolo "NO!, storia di un rifiuto" di Giacomo Vallozza in scena sabato 21 aprile alle 11.30 all’auditorium del Centro Culturale San Gaetano.

Giacomo Vallozza, noto attore e drammaturgo insignito di numerosi premi nel corso della carriera, ha ideato e curato con il suo Teatro del Paradosso, da lui fondato nel 1980, uno spettacolo dal titolo "NOI, storia di un rifiuto". L'intento del lavoro è quello di restituire a drammatica vicenda degli internati, spesso dimenticata, il peso storico e il valore morale che merita e di riportare senza preclusioni alla memoria collettiva l'eredità di quegli anni che videro l'ascesa dei regimi dittatoriali e la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale.

La rappresentazione, la cui regia è affidata a Giancarlo Gentilucci, è stata organizzata con la collaborazione del comune di Padova, assessorato alla Pace e ai Diritti Umani, dell'associazione abruzzese-veneta Balbino Del Nunzio, dell'Associazione Nazionale ex Internati e del Circuito Teatrale Regionale Arteven.

L'ingresso prevede il contributo di 1 euro.

