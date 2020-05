Nomadi in concerto a Carmignano di Brenta

Nomadi in concerto l’11 luglio 2020 a Carmignano di Brenta. È annunciato dal Comune padovano e da DuePunti Eventi uno dei primi live dell’estate. Il concerto di una delle band italiane più amate si svolgerà mettendo in atto tutte le prescrizioni di sicurezza indicate dalla legge relative agli eventi all’aperto nella nuova fase del dopo emergenza. E così, mentre molti artisti rinviano i tour, il gruppo guidato dall’anima storica Beppe Carletti non abbandona il “popolo nomade” in questo duro momento per lo spettacolo.

Non fare morire la musica

«I Nomadi, come sempre non si fermano” dichiara una nota dell’agenzia del gruppo “in questo periodo di difficile ripresa hanno deciso di continuare il tour con i “teatri all’aperto”. Il modo, l’unico possibile, per non far morire la musica in questo difficile 2020, è continuare con i concerti dal vivo, seppur in maniera ridimensionata. Da oltre mezzo secolo il palco è la loro vita, il live una linfa vitale che unisce artisti e spettatori, i Nomadi decidono di continuare perché non possono non farlo, per tutti gli operatori che sono "dietro le quinte", per i fan, per la musica. Dietro ogni operatore dello spettacolo (tecnici, facchini, autisti ecc ecc) esiste una famiglia. Ringraziamo gli organizzatori per la passione e per condividere questi obiettivi».

Un evento live

«Siamo orgogliosi di essere uno dei pochi comuni italiani a proporre per questa estate un evento live” dichiara il sindaco del Comune di Carmignano di Brenta Alessandro Bolis “Siamo convinti che la ripartenza passi anche attraverso la musica e l’intrattenimento, in una cornice imprescindibile di sicurezza per il pubblico».

La cultura non si ferma

«Carmignano di Brenta si conferma una piazza della socialità e punto di riferimento per l’animazione dell’Alta Padovana anche in questo inedito contesto di post- emergenza” commenta l’assessore alle cultura Daniela Baldo “La cultura e lo spettacolo non si fermano e non si sono mai fermati. Siamo felici che l’evento di punta della nostra programmazione dell’estate 2020 sia il concerto dei Nomadi, sicuramente di grande attrazione per il pubblico».

La sicurezza

«L’emergenza sanitaria ci ha costretti a rinviare festival e concerti, ma non ha spento la nostra voglia di pensare creativamente alla programmazione di nuovi eventi per il nostro pubblico secondo le nuove prescrizioni di sicurezza” spiega Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi “Grazie ad una Amministrazione aperta e a degli artisti che hanno accettato di mettersi in gioco, abbiamo potuto proporre questo concerto che rispetterà scrupolosamente gli standard di sicurezza, ma che aprirà uno spiraglio verso il ritorno allo spettacolo dal vivo».

Maggiori dettagli, informazioni e prevendite a breve.

DuePunti Eventi - tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com

https://www.duepuntieventi.com/nomadi-carmignano-2020/

https://www.facebook.com/comunecarmignanodibrenta