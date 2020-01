“In nome del padre” stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Torna nella sua ventiduesima edizione la rassegna teatrale di San Giorgio Delle Pertiche. Il titolo scelto è “S...CONFINI” in quanto i temi trattati spaziano dallo sport, alla danza, ma anche dei rapporti padri-figli, di mafia e dell’identità umana: tutti argomenti che toccano direttamente o indirettamente ognuno di noi e la nostra comunità.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Il mio ringraziamento va ad ARTEVEN e all’associazione ViadelCampo che da oltre vent’anni cura la rassegna teatrale in maniera totalmente gratuita con una generosità di tempo ed energie senza paragoni. Il teatro è un’esperienza millenaria ma sempre autentica. E’ un’emozione che dobbiamo preservare.

Buona rassegna a tutti, sono certo vi piacerà.

Alberto Corsini

Vicesindaco e Assessore alla Cultura

del Comune di San Giorgio delle Pertiche

---

Venerdì 27 marzo 2020 ore 21

Mario Perrotta

In nome del padre

uno spettacolo di e con Mario Perrotta

consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati

collaborazione alla regia Paola Roscioli

costumi Sabrina Beretta

musiche Beppe Bonomo e Mario Perrotta

Foto Luigi Burroni

produzione Teatro Stabile di Bolzano

Dettagli

In nome del padre è il nuovo spettacolo di Mario Perrotta, primo capitolo di una trilogia che indaga l’evoluzione di tre figure chiave delle famiglie millennials: il padre, la madre, i figli, con la consulenza di Massimo Recalcati. Nel corpo di un solo attore tre padri, diversissimi tra loro per estrazione sociale, provenienza geografica e condizione lavorativa. Sulla scena li sorprendiamo ridicoli, in piena crisi di fronte al “mestiere più difficile del mondo”. Spiega il regista Mario Perrotta: “I figli adolescenti sono gli interlocutori di dialoghi mancati, l’orizzonte comune dei tre padri che, a forza di sbattere i denti sullo stesso muro, si ritrovano nudi, con le labbra rotte, circondati dal silenzio. E forse proprio nel silenzio potranno trovare cittadinanza le ragioni dei figli”.

“Il nostro tempo è il tempo del tramonto dei padri. Ogni esercizio dell’autorità è vissuto con sospetto e bandito come sopruso ingiustificato. I padri smarriti si confondono coi figli: giocano agli stessi giochi, parlano lo stesso linguaggio, si vestono allo stesso modo. La differenza simbolica tra le generazioni collassa.

Il linguaggio dell’arte - in questo progetto di Mario Perrotta che ho scelto di accompagnare – può dare un contributo essenziale per cogliere sia l’evaporazione della figura tradizionale della paternità, sia il difficile transito verso un’altra immagine, più vulnerabile ma più umana, di padre”.

Massimo Recalcati

Dove

Cinema teatro Giardino

Via Roma, 70

Biglietti

Per Roger, La scimmia, Tanguera, In nome del padre

Interi euro 18 - Ridotti euro 15

Per Borsellino

Intero euro 14 - Ridotto euro 12

(ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10)

Le riduzioni sono valide per i residenti del Comune di S. Giorgio delle Pertiche, soci BCC Roma e soci CRAL USLL 6 Camposampiero

Vendita biglietti

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30

Per prenotazioni e prevendite telefonare al 349 7368623

Inizio spettacoli ore 21

Informazioni

Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Tel. 049.9370076

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Teatro Giardino

via Roma 70, San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Associazione Viadelcampo

Tel. 349 7368623

renalore@libero.it

www.arteven.it

