"Non chiamatelo fiume”, presentazione del libro al Museo Storico della terza Armata

Si terrà nelle sale del Museo Storico della terza Armata, nel palazzo Camerini in via Altinate 59, il 14 giugno ore 18, la presentazione del libro: "Non chiamatelo fiume. Dal Grappa al Piave, storia di un monumento d’Italia", volume grafico promosso dallo Stato Maggiore dell’Esercito e realizzato da Federica Dal Forno (curatrice), Vingenzo Beccia (disegnatore), Marco Pascoli e Paolo Pozzato (consulenti storici) riguardante la Grande Guerra. Il libro verrà presentato dal dott. Sergio Tazzer ex direttore del TG regionale veneto.

Il volume è stato realizzato in collaborazione con la Deutsche Bank e si inserisce perfettamente nel contesto delle Commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra. Gli ultimi due anni del conflitto sono stati riportati attraverso episodi, personaggi o situazioni, sotto forma di fumetto, in un’unica immagine panoramica storico-geografica di circa 7 metri piegata a fisarmonica ed espandibile; una modalità innovativa e coinvolgente, che rappresenta uno dei periodi fondamentali per la costruzione della nostra nazione. Il libro si compone di un libricino contenente le 14 tavole grafiche e di un testo di accompagnamento che illustra dettagliatamente le diverse scene rappresentate graficamente. L’originalità dell’opera è data dal fatto che gli eventi non sono rappresentati in ordine cronologico, ma si sviluppano in base ai luoghi in cui essi sono avvenuti spostandosi visivamente sull’arco alpino.

Il volume è stato realizzato in lingua italiana e in lingua inglese con il contributo della Deutsche Bank.

Ingresso gratuito.

