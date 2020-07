“Non ritorneremo - Cronistoria di un disastro”, spettacolo all'HolistichomePark

Sabato 25 luglio 2020

Non ritorneremo

Cronistoria di un disastro

di e con

Diego De Francesco

Produzione The Play

presso

HolistichomePark - Eventi e Giornate relax

Via Sannio (PD)

Prenotazione obbligatoria D.G.R.

Thanks to

Diego Carollo

Per Info

cell. 3923446792

https://www.holistichomepark.it/

Trama

Lungo il filo di un rumore, quello di un contatore geiger, si svolge la narrazione di Non ritorneremo – Cronistoria di un disastro, che parla dell’incidente di Černobyl, accaduto la notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986.

Uno scienziato, ispirato alla figura di Valerij Alekseevič Legasov, chimico sovietico che indagò sulle cause del disastro. Rivelando al mondo intero alcune scomodità del governo, che lo condurranno al suicidio alcuni anni dopo. Portando alla luce l’eterna domanda:

“Può l’uomo dominare la natura?”

Alle sue parole si legheranno gli altri personaggi: un pompiere e una donna, uniti da un unico filo conduttore, quello di un narratore che attraverso una accurata cronistoria ci farà rivivere le ore precedenti al disastro illustrando le vittime e i responsabili di quel 26 Aprile.

Bugie; così esordisce lo scienziato che nelle sue ultime ore di vita cercherà di imprimere su nastro le macabre atmosfere di quel momento.

Il racconto si snoda attraverso le parole e i suoni che ci catapulteranno in quel periodo, il 1986.

Non Ritorneremo - Cronistoria di un disastro

di e con Diego De Francesco

Aiuto regia Gianluca Paradiso - Matteo Collesei

Suoni Marco Campana

Costumi Caterina Riccomini

Produzione The Play

In collaborazione Teatro delle Ortiche

Prenotazione obbligatoria D.G.R.

Si consiglia fortemente di prenotarsi al numero 3923446792

specificando: titolo e data dello spettacolo, nominativo delle persone partecipanti e recapiti telefonici dei partecipanti maggiorenni nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Accesso all’area spettacolo muniti di mascherina.

Zona di accreditamento aperta dalle ore 20.

Luogo

Holistic Home Park

Via Sannio Padova

https://www.holistichomepark.it/

n.b. In caso di maltempo l'evento sarà spostato al 1 Agosto

Ingresso

Contributo Associativo 15 euro (se già tesserati 10 Euro)

Direzione Artistica The Play

The Play - Teatro e Cinema nasce nel 2019, ma già dal 2016 è presente nel territorio con attività formativa, realizzando laboratori di teatro e cinema, sia per adulti che per ragazzi.

The Play si occupa di diffondere la cultura teatrale e cinematografica nel territorio. Dal 2019 fonda la sua compagnia teatrale. La missione di The Play è quella di portare, sotto forma di teatro civile, i drammi del nuovo millennio cercando di trovare il giusto connubio tra il cinema e il teatro.

Dal 2019 produce e realizza due spettacoli:

Invisibili(D.o.c.) - di Gianluca Paradiso – regia di Diego De Francesco

Non ritorneremo– Cronistoria di un disastro – di e con Diego De Francesco

Attività formativa:

Laboratorio di recitazione Base.

Laboratorio di recitazione Avanzato.

Laboratorio di Teatro per ragazzi “Play Kids”.

Laboratorio di recitazione Cinematografica “Action!”

Seguici sulla pagina di FB

The Play @teatrocinemalab

e-mail laboratoriteatro.theplay@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/teatrocinemalab/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/teatrocinemalab/photos/pcb.179957090161793/179956663495169/

Gallery