"Non è successo niente - L'imbarazzante Club Tour", spettacolo al Parco della Musica

Non è successo niente - L'imbarazzante Club Tour

Martedì 11 giugno @ Parco della Musica, Padova

Per chi si è perso gli ultimi spettacoli a Padova, per zii e zie che non ce l'hanno proprio fatta e per tutti i miei creditori, una nuova data a Padova. Dove potrò vergognarmi davanti a persone che questa volta non usciranno dalla mia vita appena finito l'evento.

L'ingresso è up to you.

Che significa offerta libera.

Che significa che potete lasciarci giù tutti i bronzini che la macchinetta del caffè v'ha dato di resto (ma se trovo un bottone m'incazzo).

Avremo, come sempre, due ottimi attori che leggeranno alcuni fra i più bei pezzi tratti dal blog e, a seguire, firmacopie e rogo di libri.

Qualche titolo alternativo preso in considerazione per questo evento:

"Chube, siamo a casa"

"Cena di famiglia, ma peggio"

"Tutti bravi a far ridere gente che non sa che al liceo ti sei inventato una fidanzata"

Data: martedì 11 giugno

Orario: 21.30

Luogo: Parco della Musica, Via Venezia 35100, Padova

➡ PARCO DELLA MUSICA

Via Venezia 35100 - Padova

Segui il link: goo.gl/maps/yNSPpG8JfjdKQ6mX9

[https://www.facebook.com/ParcoDellaMusicaPadova/]